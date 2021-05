Txus Vidorreta valoró ayer la consecución del tercer puesto del Lenovo en Liga Endesa, antes de acometer el tramo final de la competición regular, en la que su equipo ya no se juega nada. «Estamos muy contentos, es el premio a casi 10 meses de duro trabajo de todo el equipo», señaló el entrenador, que además recuerda que no han faltado obstáculos. «En la preparación ya perdimos al que tenía que ser uno nuestros mejores jugadores, Dejan Todorovic y además por desgracia quienes han venido para sustituirle, sobre todo Spencer, no han tenido la suerte de estar sanos. Creo eso que da todavía mayor valor a este tercer puesto alcanzado, que es histórico, es nuestra mejor clasificación e indica bien a las claras cual ha sido el nivel de compromiso de esta plantilla toda la temporada», dice el bilbaíno, en pleno repaso a los episodios claves del curso. «Ese compromiso nos ha permitido ser cabezas de serie una vez más en Copa del Rey, poder serlo por primera vez en playoff además de haber sido los primeros en nuestros grupos tanto de clasificación como de Champions (BCL) y habernos metido en semifinal de Copa. Ahora de lo que trata es de mantener estas buenas sensaciones hasta final», deseó.

Vidorreta evalúa la influencia del descanso que ha tenido su equipo. «Nos ha venido muy bien, veníamos cargadísimos de partidos. Para poder jugar la Final 8, además de algunas jornadas que hubo que recuperar por motivos ajenos a nosotros, tuvimos que adelantar jornadas y eso nos hizo llegar un poco justos a nivel físico a la cita de la Champions. Ahora estamos en buena condición, todos los jugadores están sanos, óptimos, los que arrastran molestias han mejorado bastante porque hemos dosificado mucho más el trabajo. Después de tantos días sin competir no sabes cual va a ser el nivel que puede tener el equipo en la puesta a punto», añadió.

El lado bueno de la F8.

Txus digiere la eliminación europea, que dolió lo suyo. «Lo encajamos mal, siempre llegas ahí con la ilusión de estar el mayor número de partidos posibles, este año hemos disputado tres eliminatorias de cuartos de final, solo ganamos uno en la Copa del Rey, pero sabemos que solo puedes ganar si estás en las finales y nosotros venimos haciéndolo con regularidad», dijo el técnico, que mira al futuro. «Hemos pasado página y el hecho de estar realizando muchas temporadas sobresalientes, especialmente esta, nos recarga las pilas aunque al mismo tiempo tenemos que mejorar en algunos aspectos que nos pueden hacer crecer en la Liga», aseguró.

Los 12 que acaban.

Entrando en la plantilla, el técnico recordó que espera acabar con los 12 jugadores que tiene ahora en la plantilla. «Están ayudándonos Danilo Brnovic y Bogris, pero Bogris solo estaría en el caso de que hubiera alguna baja en la posición de 5. Contamos con 12 para la recta final de la temporada», expuso. Fue menos explícito el técnico cuando le preguntaron por la situación de Cavanaugh, que no jugó ni un minuto en la Final 8. «Como otros no han jugado otros partidos, Tyler está trabajando con normalidad y a disposición del entrenador», señaló, antes de valorar como un acierto el fichaje de Charles Jenkins. «Vino a sustituir a Spencer (Butterfield) que estaba lesionado. Spencer lo intentó en la Final 8, pero no estaba al cien por cien. Tomamos una buena decisión reforzándonos con Charles. Los jugadores que más tocados han llegado a este final de temporada previo al parón que hemos tenido han sido Fitipaldo y Salin que por las ausencias de Todorovic y de Spencer han tenido que disputar muchos más minutos de los que nos hubiera gustado, aunque los pudimos dosificar los últimos tres partidos», terminó diciendo.