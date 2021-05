No parece tenerlas todas consigo Txus Vidorreta, técnico del Lenovo Tenerife, en las horas previas al debut de su equipo en la Final Eight. En buena medida porque espera un choque muy físico en el que los suyos sufran si no saben «tener calma». «Llegamos bien, pero no en la mejor condición, ya que esta competición siempre nos penaliza por las normas de licencias, al margen de que debemos prescindir de algún jugador que sí tenemos en la rotación de Liga Endesa», señaló el vasco ayer, en la rueda de prensa oficial del torneo continental, en alusión al posible descarte a realizar para cumplir con los cinco cupos que requieren las normas de la BCL. En el plano del desgaste también advirtió Vidorreta que el cargado calendario que han tenido que afrontar los suyos en las últimas fechas podría psasarle factura. «Hemos jugado muchos partidos en muy poco tiempo, precisamente porque disputábamos la Final a Ocho. Somos de los pocos equipos que ha completado su calendario en ACB, lo que nos ha hecho llegar un poco con la lengua fuera a este final pese a que en los últimos tres partidos hemos podido dosificar mucho a nuestros mejores jugadores», explicó en este sentido el preparador canarista.

Además, considera el máximo responsable del banquillo aurinegro que el contacto físico podría jugar un papel muy importante, al menos en el duelo de hoy. «Es importante saber que jugamos una competición europea en la que priman las reglas americanas, por lo que los americanos son los grandes beneficiados. Y ahí nosotros apenas tenemos, mientras que el Strasbourg sí. Los jugadores grandes sufren muchísimo con el tipo de arbitraje y si no tenemos la suficiente calma ante esas situaciones, que seguramente castiguen a hombre claves para nosotros como Gio y Fran, pues sufriremos mucho para sacar el partido adelante», advierte Vidorreta, que sí espera poner en práctica lo que, en este sentido, han «aprendido todo este año». Eso sí, deja claro Vidorreta que su equipo se encuentra «con mucha ilusión» y unas «ganas tremendas de hacer un buen papel sabiendo que el Strasbourg es un gran equipo», aunque no quiere colgarse el cartel de favorito. «En el pasado nos ha ido bien, pero este es un torneo totalmente diferente en el que no vale de nada lo ocurrido ni la experiencia. Es ganar o morir. Todos los equipo tenemos las mismas oportunidades», añadió.

Marce: «Ser favorito se demuestra»

Al igual que su técnico, Marcelinho Huertas no quiere que el Lenovo cargue con la vitola de favorito. «No debemos pensar eso, sino demostrarlo en la cancha, porque sabemos que en una competición como esta todos tenemos las mismas posibilidades. Existen muchos factores que pueden influir en los partidos y circunstancias que pueden cambiar todo muy rápido, por lo que debemos estar preparados para cualquier escenario», señala el base paulista, que aboga por la «concentración» y por «seguir el plan de partido» para poder atar esos «pequeños detalles que al final pueden marcar la diferencia». Para el director de juego brasileño «llegar hasta aquí ya es un mérito tras haber jugado una competición contra equipos bastante buenos», a la vez que, como receta, expone la necesidad de «disfrutar de este momento» sin olvidar «la ambición» del vestuario aurinegro, así como «la confianza» en su juego. «Debemos estar frescos de cabeza para intentar ganar a un rival que conocemos menos que otros», concluyó Huertas.