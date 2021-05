Los segundos capitanes de los tres equipos españoles valoraron la competición antes de emprender el viaje juntos a Rusia. Alex Barrera (Burgos), Jonathan Barreiro (Zaragoza) y Álex López, fueron los portavoces de sus equipos.

López aseguró que el Lenovo afronta la Final a 8 «con máxima ilusión, es una competición corta en la que no creo que haya ningún equipo por encima de otro. Vamos con las mayores expectativas par tratar de llevarnos el torneo». El tinerfeño descartó el papel de favorito del Lenovo. «No nos lo consideramos, todos los equipos son muy buenos, muy competitivos. El Strasbourg ha hecho muy buena primera fase para poder estar aquí, ha remontado un 0-3 y ha vuelto para meterse en esta F8. Vamos con el máximo respeto y la máxima ilusión», señaló. Álex recuerda que el Strasbourg, primer rival, ha ido de menos a más. «Igual los hace más peligrosos, parecía que estaban fuera y fueron capaces de volver a meterse, no va a ser un rival cómodo, son muy físicos, de manera que cero acomodamiento y con máximo respeto a intentar ganar el partido», dijo.

La presencia de público hace este torneo «más llamativo, apetece más, sería mejor que hubiera aficiones españolas, cada uno con la suya, pero ya es mejor que sea con algo de público», aseguró.

Los medios que cubren la información de Burgos y Zaragoza preguntaron a Álex por las opciones de los dos rivales. «Zaragoza tiene las mismas que los otros, van a tener que pasar un cruce complicado y luego le vendrá otro. Ya nos ganaron en los cuartos en la F8 de Atenas, es un equipo muy competitivo, está a muy buen nivel igual que todos los otros rivales».

La opción de volver a cruzarse con Burgos. «Una vez aquí ya no puedes elegir a quien quieres, estamos los ocho mejores de esta BCL, los que mejor lo hemos hecho, por eso intentar elegir ahora... conocemos a Burgos, porque hemos jugado muchas veces contra ellos este año, también nos conocen bien, pero no preferimos a nadie hay que intentar ganarle al que toque», valoró. Álex no considera un aval ser terceros en ACB. «Venimos de una dura derrota, es un toque de atención para darnos cuenta de que podemos ganar a cualquier equipo y perder con cualquiera, estamos haciendo muy buena temporada en ACB, pero eso no nos da para ganar antes de presentarnos», dijo. Para López la clave del primer encuentro es como se encuentren. «Nuestras sensaciones, como nos recuperemos de lo de Fuenlabrada», terminó.