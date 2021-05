No se mostró en absoluto preocupado Vidorreta por la derrota del duelo de ayer, del que considera que solo en los cinco minutos finales los suyos desaparecieron tras «un partido muy competido». «Ellos estuvieron con mucha energía y empezaron muy acertados, mientras que nosotros estuvimos flojitos en defensa; luego tratamos de meternos y lo logramos a trancas y barrancas, pero fallamos varias situaciones claves, y ya en el inicio del último cuarto no encontramos fluidez en ataque», dijo el técnico del Lenovo.

No se alarmó el bilbaíno por la diferencia final ni cree que los suyos tuvieran la cabeza desde el inicio en el Final Eight. «Estuvimos con la cabeza en la ACB ante un equipo muy duro, que ha estado muy físico y que ha jugado con una energía enorme. Estuvimos en partido hasta el minuto 35, y ahí ya pensamos en el jueves. Teníamos a todos los titulares sentados y los que estaban en la pista se han tenido que comer el marrón», explicó el preparador canarista, que también recordó la «enorme carga» de partidos, «15 en apenas mes y medio» que llevan los suyos. «Lo de hoy no me preocupa en absoluto de cara al jueves», añadió.

Eso sí, luego Vidorreta calificó lo del Fernando Martín como «un baño de realidad que muchas veces te viene muy bien para tener una capacidad de reacción». «Hemos ganado muchos partidos recientemente y con cierta comodidad en casa, por lo que puedes pensar que todo es perfecto. Pero en este encuentro tuvimos un baño de realidad. Perdimos con claridad y eso nos debe hacer ver que debemos estar muy enchufados para seguir al nivel que llevamos todo el año», argumentó el vasco.