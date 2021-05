Un tropiezo en el guion, aunque no de una forma tan exagerada y fea. El Lenovo Tenerife demostró ayer que si bien estaba presente en el Fernando Martín de Fuenlabrada tiene ya la mente en la Final Eight de la Basketball Champions League, distracción que le llevó a caer de forma estrepitosa. Una derrota contundente que resume la diferencia de ansias de ambos conjuntos durante buena parte de los 40 minutos, ya que los locales pusieron en escena su buena dinámica y su deseo por certificar la permanencia frente a un rival, el canarista, desconocido en ataque (con un encuentro paupérrimo 5/24 en triples) y muy permisivo en defensa. Pese a que los de Vidorreta parecieron reparar su flojo inicio para colocarse a solo tres puntos mediado el tercer cuarto (59-56), un apagón colectivo en los dos lados de la cancha llevó a los isleños a encajar un parcial de 39-9 para acabar sucumbiendo de una manera casi deshonrosa para su nombre. La reaparición de Butterfield fue la única nota positiva del choque.

La puesta en escena de los tinerfeños ya fue bastante deficiente. Los aurinegros estuvieron muy incómodos delante, sobre todo con Huertas encimado por Eyenga, y Shermadini incapaz de postear cada vez que recibió el balón. Pero fue detrás donde más carencias mostró el conjunto de Vidorreta, muy blando en el uno contra uno, incapaz de frenar el juego en transición de su rival y, sobre todo, extremadamente desajustado en su intento de zona 2-3. De esta forma, el Fuenlabrada anotó una y otra vez con suma facilidad, tanto desde el perímetro (explotando la versatilidad de Cheatham), en penetración y también por medio de sus interiores. Se explica así el 10-2 primero y el 19-6 después en apenas cinco minutos.

Con las rotaciones el Lenovo pareció recuperar sensaciones (robo de Yusta para canasta de Sulejmanovic y triple de Butterfield) para ponerse a siete (21-14). Pero la mejora fue esporádica, ya que el Canarias, pese a la presencia interior de Guerra, volvió a perder varios balones y dejó que su rival corriera (28-16, 10’). Ya en el segundo acto Shermadini siguió igual de incómodo (0/3), mientras que el Fuenla prolongó su acierto desde el perímetro (dos triples seguidos de Eyenga) y, en una acción calcada a otra anterior –aunque con cambio de protagonistas–, se gustó con un tapón de Bagayoko y, con la misma, un alley oop en carrera para Eyenga.

La renta tocó techo con el 42-23 en poco más de 15 minutos. El Lenovo, blando atrás y desconocido delante, frente a un adversario mucho más ambicioso e intenso a ambos lados de la cancha. Solo cuestión de deseo. Por suerte para los aurinegros, el regreso a la cancha de la segunda unidad le dio otro punto al Canarias. Especialmente atrás, donde el cuadro lagunero fue capaz de frenar la sangría ajustando bien en una defensa un poco más intensa que en buena parte de los pasajes previos. Así, los de Vidorreta lograron que su rival no anotara durante más de cuatro minutos. En el otro lado, encontrando varias situaciones para Guerra, reduciendo sus regalos (solo una pérdida en el segundo acto) y con el segundo triple de Butterfield, los isleños rubricaron un 0-10 para reducir su desventaja debajo de la decena poco antes del descanso (42-33). Insuficiente aportación, eso sí, para arreglar un horroroso comienzo.

La mejora apenas existió a la vuelta de vestuarios, ya que el Canarias no endureció su defensa lo suficiente (triple solo de Alexander y algún rebote ofensivo de los locales) y volvió a verse 14 abajo (49-35). Ahí salió al rescate Butterfield, aportando desde el perímetro, también en defensa y reboteando en los dos aros (49-40), aunque de nuevo no le dio con ello a los aurinegros, que desperdiciaron varios tiros liberados desde el perímetro para colocarse a seis. Ahí los de Vidorreta se tuvieron que conformar con un intercambio de canastas (54-44).

Al contrario que en capítulos anteriores la puesta en escena de Huertas y Shermadini sí fue impulso para los canaristas (nueve puntos entre ambos), que llegaron a situarse a solo tres puntos tras triple de Cavanaugh (59-56). Partido casi nuevo que el Lenovo no terminó, sin embargo, de confirmar ya que volvió a permitir mucho atrás para que el Fuenla produjera con excesiva facilidad tirando de la calidad individual de Emegano y Trimble, que entre los dos sumaron 13 tantos para volver a disparar a los locales (68-56).

Obligado de nuevo a otro arreón, el Lenovo Tenerife no solo recuperó fluidez ofensiva, sino que, acogotado por le deseo de los locales, se atascó por completo, hasta el punto de estar casi cuatro minutos sin anotar un solo punto. Todo lo contrario que los madrileños que volvieron a los guarismos del inicio del choque para dispararse hasta el 77-60. Ya con la victoria como misión imposible, el cuadro canarista bajó todavía un poco más su intensidad, lo que combinado con un día cada vez más horrendo desde el perímetro (2/14 en triples tras el descanso) llevó su desventaja no solo por encima de los 20 puntos, sino también mas allá de la treintena. Todo en un final muy feo en el que los locales se gustaron frente a un rival que no dio la más mínima sensación de equipo profesional. Una derrota más que previsible por lo que se le viene encima al cuadro lagunero. Una desventaja casi deshonrosa para un equipo que es tercero en la clasificación. Un borrón que debe quedar reparado en los cuartos de final del jueves frente al Strasbourg.