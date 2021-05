¿Se puede calificar esta Final Eight como el mayor reto del curso para el CB Canarias?

Sí, sí, sin ninguna a duda. Tenemos una espina clavada de fase final de Atenas. La gente está con muchas ganas de llevarse el primer partido, y estamos preparados para ello. Otra cosa es que luego el Strasbourg lo haga mejor y nos gane. Pero iremos a por todas.

¿Coincide con la opinión de que el Lenovo Tenerife es uno de los grandes favoritos?

Bueno... Para quitar presión diría que no, aunque sé que varios nos dan como favoritos. Pero jugándose en Rusia, con rivales de mucha calidad, entre ellos los anfitriones, el Burgos como vigente campeón y el Zaragoza que llegará en su mejor momento... Creo que todo está muy equilibrado.

Será un viaje largo y relativamente complicado... ¿En lo económico les sale a cuenta esta Final Eight o solo si se llevan el millón de euros por el título?

Es un viaje que conlleva muchos gastos, sí. Y además nuestras cuentas al principio de temporada contemplaban una Final a Cuatro. Llegando a la final es como no perderíamos dinero.

Pero al margen de cubrir los gastos del viaje, ganar la BCL entiendo que supondría para el club una inyección económica más importante que nunca...

Sí, sí. Creo que este año no habrá ningún club ni en ACB ni en BCL que se escape del déficit. Me da que la gran mayoría habíamos contado con tener público al menos en la segunda vuelta, por lo que supongo que todos acabaremos en números rojos. Pero no cabe duda que el que la gane podrá cambiar el color de esos números.

¿Tienen miedo o recelo sobre lo que se pueden encontrar en Rusia en lo que a seguridad anti-covid se refiere teniendo en cuenta que hablamos de un país que desde un principio no fue muy estricto en las medidas?

Da esa sensación, sí, que son más light que la mayoría. Pero desde hace unas semanas estamos en contacto con la FIBA y han modificado el protocolo cuidando bastantes detalles. Los equipos estarán bien controlados. Ahora queda por ver cuánto público van a meter. Supongo que si lo hacen como en Kazan y en San Petersburgo será el 75% del aforo, pero espero que exista una distancia de seguridad. Y sobre todo que la gente respete las normas, porque lo que se aprecia en televisión muchos aficionados llevan la mascarilla de adorno.

Viendo al equipo más arriba que nunca en la ACB y como firme candidato a llegar lejos, si le dieran la oportunidad, ¿qué elegiría, jugar la final de la Liga Endesa o el título de la Champions?

Creo que jugar la final en la ACB es algo bastante complicado. Ahora más que nunca hay que ir partido a partido y en ese sentido lo que nos toca es la BCL. Sería un título internacional, en un año condicionado por la pandemia... Y mola mucho ganar títulos. En ACB, primero deberíamos pasar una eliminatoria a tres, y lo más normal es que luego, a cinco, te toque alguno de los de siempre, y eso es algo que vemos no está todavía a nuestro alcance, en parte porque existen factores que no controlas y que acaban decidiendo.

Al margen de lo que pueda hacer en este tramo final, ¿qué es lo que le ha sorprendido más del equipo este año?

Me ha sorprendido que hasta ahora no se hayan producido bajones. No se han visto grandes baches, más bien todo lo contrario. Me ha llamado la atención la estabilidad y la fortaleza del grupo. Quizá por eso uno es optimista y piensa que el equipo podrá luchar por todo.

¿Esperaba ver al equipo tan arriba en ACB y con ese balance tan bueno?

No, nunca, ni de broma. Incluso tras haber hecho una gran primera parte de la temporada, que solemos tener ese buen inicio. Este año hemos logrado equilibrar las dos vueltas y al final esa es la clave de acabar arriba. Y salvo lo de ayer, no habíamos perdido ningún partido en ACB por una diferencia mayor a ocho puntos, lo que significa que el equipo siempre compite sea quien sea el rival.

Viendo lo que le está sucediendo a muchos otros equipos, ¿considera que el CB Canarias es afortunado por haber esquivado por ahora algún brote de covid?

Yo no creo en milagros. Sin decir, ni mucho menos, que los contagios que se han producido en otros sitios han sido por descuidos ni por negligencias, nosotros sí hemos hecho un gran, gran esfuerzo desde el verano. Con el médico dedicado por completo a ello, cumpliendo a rajatabla el protocolo de la ACB que incluso hemos reforzado... Al final viajar más que muchos equipos y no contagiarnos es, en buena medida, mérito del club y de sus profesionales, que han intentado que su vida social sea bastante diferente que hasta ahora, y eso al final se ha notado.

Da la sensación de que, con la llegada de Lenovo y algún que otro patrocinador, han trabajado más que nunca para amortiguar las posibles pérdidas...

Si no llega a ser por esos movimientos las pérdidas que se supone vamos a tener a final de temporada habrían sido bastante mayores. Estamos contentos con el trabajo realizado, sobre todo sabiendo que sin el ingreso de entradas y abonos, que supone un 20 por ciento del presupuesto, es casi imposible tener un equilibrio. También hemos pensado en el futuro, y esas posibles pérdidas de este año se asumen, contablemente, con los beneficios de las últimas temporadas, mientras que en lo que respecta a liquidez y déficit real, se asumirá a lo largo de los próximos ejercicios.

¿Y tiene calculado de cuánto puede ser ese déficit?

Todavía estamos pendientes de varios factores, como por ejemplo ver hasta dónde llegamos en la BCL o si finalmente estamos entre los cuatro primeros de la ACB. También venimos trabajando en otros campos en busca de patrocinios, que si fructifican, el posible déficit también se podría ver aminorado en cierta medida.

Mañana tienen Asamblea en ACB para decidir nuevas fechas para el término de la fase regular en ACB. ¿Le parece una buena decisión o se sienten un tanto perjudicados porque ustedes tuvieron que hacer un esfuerzo extra al adelantar su partido contra el Bilbao?

Las circunstancias son las que son y se debe aplicar el sentido común. No por acabar en unas fechas concretas y obligar a algunos equipos a jugar más de lo que humanamente se puede, vamos a salir ganando. Si se tiene que retrasar algunos días o una semana, que se haga. Es de sentido común.

Paradójicamente sería hasta beneficioso para la mayoría que ni Real Madrid ni Barcelona se metieran en la Final Four de la Euroliga...

No... Tenemos varias opciones. La liga española no puede desear que alguno de sus equipos no se clasifique para una final europea por tema de fechas. Debemos alargar el calendario porque lo importante es que los clubes compitan al máximo nivel tanto dentro como fuera, porque al final todo lo que se gane fuera también va en beneficio de la liga doméstica. Y más en este caso, que a nivel particular, que los dos únicos equipos que están ahora por delante nuestro en la ACB se metan entre los cuatro mejores de Europa es algo que nos interesa y beneficia como club.

¿Y viendo los casos que vienen afectando a algunos clubes últimamente, cree que la Liga Endesa 20/21 se podrá acabar sin sobresaltos o habrá que recurrir a otra burbuja?

Estoy convencido de que vamos a acabar sin sobresaltos, aunque es cierto que hemos pasado por algunos momentos de repuntes de contagiados y ahora lo estamos sufriendo. Ahora los clubes debemos ser más prudentes que nunca y llevar a rajatabla los protocolos.

De cara al futuro... Se ha filtrado a qué equipos españoles irán destinadas las licencias de la Eurocup para los próximos tres años. ¿Eso refuerza el matrimonio del CB Canarias con la BCL?

Más que reforzar esa unión, estamos hablando de otra puñalada a la esencia del deporte. Esto se parece cada vez más a la Superliga de fútbol a la que era contrario todo el mundo. Esto lo quieren hacer ahora en cambio con la Eurocup y no ha habido ninguna voz en contra. Nos equivocamos aceptando esto como algo normal, porque la temporada que viene habrá siete equipos de ACB que ya tienen asegurado su puesto en Europa al siguiente año. ¿Qué aliciente tendrá la liga española? Repito, lo veo algo contrario a la esencia del deporte, y también al discurso que algunos clubes han repetido constantemente sobre su rechazo a las licencias de Euroliga, pero en cambio ahora, cuando se ha abierto la opción de tener la de Eurocup, la han aceptado. Nosotros nunca hemos estado en esas quinielas, debe ser porque nos conocen bien y saben que pensamos que cada uno debe participar donde te ha colocado la clasificación.

Se habla del posible regreso del público a las gradas antes de que acabe la temporada. ¿Le gustaría que fuera contra el Barça, se conforma con tenerlo en el playoff, o ya se resigna a no verlo hasta la próxima campaña?

Me gustaría que fuera este año para que, cuando empiece la próxima temporada, los políticos no se piensen mucho que haya o no público en el baloncesto. Soy muy, muy crítico con las decisiones que se han tomado, que para mí son políticas, no sanitarias, como dicen ellos. Si en otras actividades como el tenis, el teatro, el balonmano o el baloncesto femenino entra público, nadie nos puede decir que se trata de decisiones sanitarias el que accedan o no en los partidos de la ACB. Deseo que haya público antes de que acabe esta temporada para que en el inicio de la siguiente no vengan los lumbreras actuales a decidirlo.

No le veo nada satisfecho con la situación...

Nada. Porque insisto, no es cierto, por mucho que lo diga un ministro, que estemos hablando de decisiones sanitarias. Porque estamos hablando de mismos lugares como el Santiago Martín. En femenino sí pueden entrar y en masculino no. O en Valencia. Solo porque a nosotros se nos considera profesional. ¿Y en el tenis, que también pueden entrar? ¿Los tenistas no son profesionales? Todo esto es una sinrazón.