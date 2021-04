El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, mostró su satisfacción por la victoria de ayer y destacó que en el inicio del choque su equipo tuvo “un gran tono defensivo”. “Hemos empezado muy bien y eso nos ha permitido llevar todo el encuentro con ventajas claras, exceptuando al principio del segundo cuarto”, dijo el entrenador del equipo tinerfeño. Añadió el bilbaíno que su equipo “logró corregir los errores antes del descanso”, coincidiendo con “la vuelta pista de la primera unidad”, así como que “esos doce puntos se han podido manejar con normalidad durante el tercer cuarto y ya en el último tramo del encuentro se lograron abrir diferencias”. Para Vidorreta la de ayer fue “una victoria importante para mantener la posición que tenemos”.

En el debe de los suyos no escondió el preparador canarista la “necesidad de mejorar algunas lecturas ofensivas pese a rozar los 100 puntos”. “En algunos momentos nos está faltando dar un pase más, aprovechar para tirar o bien anotar esos lanzamientos completamente solos”. Según el técnico aurinegro, la salida en tromba de los suyos no fue contra producente. “Cuando no terminas de tomar buenas decisiones y concedes varios puntos fáciles, es normal que no esté para contar chistes”, explicó, pero sí dejó claro que en líneas generales acabó “satisfecho por el triunfo y el esfuerzo del equipo”, destacando igualmente que los suyos estuvieron “más sólidos en el segundo tiempo que en el primero”.

No mostró preocupación Vidorreta por la aportación de Charles Jenkins. “Ha jugado los minutos que debía. Acaba de llegar y es muy difícil aportar en las primeras semanas, pero los demás están respondiendo al nivel que necesitamos”, comentó al respecto.