Como hace unos días, cuando dejó al Unicaja en 61 puntos, Txus Vidorreta se mostró especialmente satisfecho por la actividad defensiva de los suyos en un día no muy agraciado en el tiro exterior. “Ha sido un partido intenso, en el que hemos trabajado bien en los primeros minutos, pero cuando hemos movido el equipo perdimos algo de intensidad y nos anotaron con mucha facilidad en defensa”, apuntó el técnico del Lenovo en los compases iniciales del duelo antes de que su “defensa en el segundo cuarto” fuera “de nuevo buenísima” para llegar con ventaja al descanso. “La buena salida en el tercer cuarto nos ha permitido tener ventajas importantes que incrementamos poco a poco. Huertas y Fitipaldo estuvieron muy bien, y además, por el tipo de defensa que plantearon y por nuestra poca confianza en el tiro, el juego se redujo a los unos y los cincos, y ahí Gio y Guerra, más Sule, anotaron mucho”, añadió el vasco sobre lo sucedido a la vuelta de vestuarios. “Es importante hacer buenas lecturas de dónde están las ventajas, y lo hemos hecho. Esta vez nuestra defensa ha vuelto a tener un gran nivel y eso me parece muy importante en este tramo de la temporada.”, dijo a modo de resumen.

Cuestionado por Sulejmanovic, el técnico aurinegros destacó del serbio que fue “muy importante” ya que “ha defendido muy bien, ha robado balones, ha jugado con dureza e inteligencia, ha corrido bien el campo, ha puesto buenos bloqueos”, dijo de él. “Lo tenemos para que aporte desde el banco en la posición de cuatro y en momentos de cinco, como en esta ocasión”, expresó. Sobre la ausencia de Salin pese a que el finés calentó con aparente normalidad, Vidorreta desveló que el escolta “se hizo daño en el tobillo ante el Unicaja”, un revés “que no es grave pero sí muy molesto”. “Tratamos de reservarlo, pero a la vez tenerlo preparado, pero no ha hecho falta. Espero que el pueda estar para el próximo entreno y el sábado para jugar. Le necesitamos y también lo necesitan Marce y Bruno, que pese a hacer partidos tan completos como este, preferimos que no superen los 25 minutos”, explicó Vidorreta, que se congratuló por ser cabeza de serie, ya que “pese a estars sin público, el equipo se encuentra con mucha confianza en casa”.