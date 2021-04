El Lenovo Tenerife se asegura jugar el playoff de cuartos de final de Liga Endesa, ostentando la condición de cabeza de serie, si logra ganar mañana a Bilbao Basket. Sería su vigésimo quinto triunfo en 31 partidos y colocaría a los aurinegros a una distancia insalvable (seis victorias) respecto a Burgos y Valencia, los únicos que le pueden igualar, pero en caso de empates el Lenovo haría valer su basketaverage favorable con los dos, incluso tendría ventaja en los hipotéticos triples empates si se implica el Baskonia, ahora cuarto.

El conjunto lagunero nunca ha disfrutado de este privilegio, que le permite disputar el tercer partido de cuartos de final en casa. Lo más cerca que estuvo de esa cota fue en la temporada 2016/17, cuando terminó la Liga regular en quinta posición, igualado a victorias con Unicaja, que no solo hizo valer el basketaverage para disfrutar de ventaja de campo, sino que después eliminó a los aurinegros en cuartos de final (2-1).

El Lenovo llega a estas instancias de competición inmerso en su mejor trayectoria histórica, con la posibilidad mañana de sacarle tres triunfos de margen al Baskonia, un rival de Euroliga, inquilino de hecho de una de las tres mejores posiciones en los últimos años. El conjunto de Vidorreta se supera a si mismo mejorando incluso la marcha de la pasada campaña, cuando coqueteó con los mejores. De hecho, en el momento de la paralización de la temporada por el confinamiento, el Lenovo era cuarto, con opciones de disputarle el tercer puesto a Casademont Zaragoza, pero no pudo sellar la condición de cabeza de serie, porque la Liga regular no terminó. El formato aprobado para la Final a 12 de Valencia no distinguió entre los competidores, de manera que esta de ahora es de forma virtual su primera clasificación como cabeza de serie, algo que sí ha conseguido en la Copa del Rey, sin ir más lejos esta temporada. Si la Liga terminara ahora, el cruce de cuartos sería ante el Valencia, al que ha ganado los dos encuentros en esta Liga. ¿Cuál es el techo de este equipo?

El día 6 a las 15:00

El cruce de cuartos de final de la BCL Lenovo-Strasbourg se jugará el jueves 6 de mayo a las 15:00 (hora canaria). Ese día, a las 17:00 se disputa el Burgos-Hapoel. El día 5 juegan Zaragoza-Nizhny (17:00) y Nymburk-Pinar (19:30).