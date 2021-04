Txus Vidorreta, entrenador del Lenovo Tenerife, vio un partido “igualado” ante el Real Madrid en el que fueron “capaces de reaccionar” en varias ocasiones para mantenerse con opciones hasta la recta final, en la que “los pequeños detalles” provocaron la derrota final. “Nuestro mal inicio no ha marcado el partido porque fuimos capaces de reaccionar antes del descanso, jugando muy bien los diez minutos del segundo cuarto”, aportó el vasco.

Luego, en el inicio del tercer cuarto, “anotaron seis tiros libres de Tavares seguidos, pero hemos vuelto a reaccionar”. En su valoración final, Vidorreta considera que “con 75-72” los suyos cometieron “dos errores que nos han condenado”. Los detalló más tarde, refiriéndose a “errores en situaciones cómoda en tiros de tres, los rebotes ofensivos y el acierto de Carroll”.

El entrenador del cuadro canarista insistió en que Edy Tavares “impone mucho” a nivel defensivo y que lo sufrieron porque se trata de un jugador “desequilibrante contra todos los equipos de la competición”. Además, insistió en que “en el ofensivo Carroll es decisivo, al menos contra nosotros”. Apuntó además que el Real Madrid capturó “más rebotes ofensivos en el último cuarto que en el resto del partido”, otro detalle que explica el resultado final.

Vidorreta, que no encontró “nada que reprochar” a su equipo, quiso destacar que “si a lo largo de 35 minutos logras estar en partido no tienes que pensar en lo que ha pasado antes”. Sin embargo, lamentó que contra el Real Madrid “jugamos como nunca y perdemos como siempre”. Asumiendo que “la diferencia es abismal”, valoró que el Lenovo Tenerife es “capaz de competir bien” y de “luchar” cada encuentro. No obstante, consideró que habían jugado mejor “en los dos anteriores” contra el Madrid.

Pablo Laso: “Carroll fue clave”

Pablo Laso, técnico del Madrid, señaló que “la entrada de Carroll fue clave”, “Sabiendo que andaba tocado de la rodilla, pero sabíamos la importancia que podía tener contra este equipo y lo ha demostrado. El Lenovo no está donde está por casualidad, es un equipo con muchas armas”, dijo.