Buenas noticias para el Lenovo Tenerife, que recupera para este domingo a dos jugadores que no pudieron jugar el jueves en Burgos. Así, estará disponible Sasu Salin, que “ya se ha podido entrenar y además lo ha hecho con buen feeling, tanto en el tacto de balón como en su propia sensación sin dolor”, señaló ayer Txus Vidorreta, antes de revelar que “Santi Yusta también ha mejorado mucho del esguince, por lo que los dos van a estar en el partido” frente al Estudiantes. Un cuadro, el colegial, al que el técnico vasco guarda un gran respeto, a la vez que deja claro que no reservará lo más mínimo. “Salimos a ganar en todos los partidos, tal y como demostramos el otro día en Burgos. Solo pienso en el partido contra el Estu, y trataremos de hacer el mejor encuentro posible ante un rival que juega muy bien y que viene, como nosotros fuimos a Burgos, con pocas gente. El Estu es capaz de ganar el Tenerife pese a sus bajas, pero creo que nosotros estamos en muy buenas condiciones para ser competitivos”, expresó el técnico canarista, que espera que tanto Roberson como Avramovic “asuman muchísimo” en el juego de ataque.

No sabe lo que es la derrota el Lenovo Tenerife en Liga Endesa desde hace más de dos meses. Una racha de cinco victorias –10 de 11 si se cuentan también los duelos de la Basketball Champions League– con la que el cuadro isleño se ha encaramado a la tercera posición de la tabla. Un escalón del podio que se ha convertido, por méritos propios, en el siguiente nivel a alcanzar para los de Txus Vidorreta, a quienes les ha parecido poco no solo asegurarse su presencia en el playoff con diez partidos por jugarse, sino que además tienen prácticamente amarrada la cuarta plaza. Pero para mantener intacto dicho propósito, el cuadro canarista no puede fallar hoy contra un Estudiantes tan renacido –con la llegada del nuevo técnico Jota Cuspinera– como todavía necesitado de victorias tras los resultados positivos ayer de Betis y Obradoiro.

Tratará de rubricar el Lenovo, con otro triunfo, nueve días perfectos, en los que ya venció al Betis primero y luego, en dos ocasiones, al Burgos. Es precisamente este maratón de encuentros, y además con una rotación bastante corta por culpa de las lesiones, uno de los mayores temores de Txus Vidorreta. El descanso necesario para contrarrestar los más de 34 minutos jugados el jueves por Huertas y los 31 que estuvo en cancha Fitipaldo, debe haber sido gestionado de forma milimétrica. A favor de los aurinegros, su fiabilidad cada vez que se miden a los equipos de la zona media-baja. Sin embargo ahora, cuando más quema el descenso, conjuntos como el Estudiantes se ponen la capa de superhéroes. Ganar este domingo también le permitiría al Canarias hacer más grande su colchón en la tabla antes de visitar el martes al Real Madrid.

Con la intención de que Huertas prolongue su mejor versión –anotadora y asistente–, y se repita el acierto de tres tal y como ha ocurrido a lo largo de buena parte del curso, el Lenovo también debe cuidarse de minimizar los peligros del rival, donde Roberson y Avramovic podrían llevar hoy el peso en ataque, mientras que Ángel Delgado se viene mostrando intratable bajo el aro.