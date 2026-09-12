Marco Bezzecchi suma una nueva 'pole' y bate el récord absoluto de Misano Adriático en el Gran Premio de San Marino

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) logró este sábado una nueva 'pole position' la cuarta de la temporada, al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de San Marino de MotoGP, en la que firmó también un nuevo récord absoluto del circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático.

Bezzecchi, con 1:29.982, fue el único en rodar en ese segundo para batir el récord que desde 2024 tenía el italiano Francesco Bagnaia con 1:30.031, además de conseguir la decimotercera 'pole position' en MotoGP y la vigésima séptima desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo en todas las categorías.

Junto a Marco Bezzecchi, en la primera línea de salida estarán los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP26).

Bagnaia fue el primero en marcar un mejor tiempo en la primera clasificación (1:31.161), con el que superaba al australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) y el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que antes de él habían atravesado la línea de meta.

Bagnaia encadenó una segunda vuelta rápida con 1:30.916, pero tras su estela llegó el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) que rodó en 1:30.535 y prácticamente de inmediato, en la curva uno, protagonizó una espectacular salvada al apoyar el codo contra el suelo para evitar la caída a gran velocidad.

Entre Fernández y Bagnaia se colaron el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) y el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), cuando todos los pilotos decidieron entrar por primera vez en sus talleres para ajustar las motos y proceder al cambio de neumáticos.

Aldeguer volvió a pista dispuesto a mejorar su situación y en la primera vuelta lanzada ya se puso segundo con 1:30.680, dejando fuera de la segunda clasificación a Quartararo y Bagnaia, mejoró unas milésimas (1:30.577) para mantener la segunda posición, por 42 milésimas respecto de Raúl Fernández, que fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

Muchos fueron los pilotos que ya en la primera tanda de la segunda clasificación decidieron montar neumático trasero completamente nuevo en el primer 'time attack', en el que Alex Márquez fue la primera referencia con 1:30.773, por delante del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y del francés Johann Zarco (Honda RC 213 V).

Marc Márquez no comenzó demasiado bien, con algunos movimientos extraños de la rueda delantera de su Ducati Desmosedici GP26, en tanto que su hermano Álex, el más rápido hasta ese momento, se iba por los suelos en la curva ocho, aunque rápidamente intentaba recuperar su moto.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo logró su objetivo de encaramarse a la primera posición en su segunda vuelta rápida, con 1:30.504, y aún intentó hacer otra vuelta más, pero un nuevo susto le hizo abortar el mismo.

En otro punto de la pista el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) iba en parciales de vuelta rápida que le colocaron primero con un espectacular 1:29.982, que ya era récord del circuito, batiendo el tiempo que logró 'Pecco' Bagnaia en 2024 con 1:30.031.

Como Bezzecchi, también Fabio di Giannantonio superó el registro de Marc Márquez, que caía a la tercera posición, por delante de Jorge Martín y su Aprilia RS-GP, que se quedó a 65 milésimas de su tiempo.

En la segunda salida a pista tanto Marc Márquez como Marco Bezzecchi salieron en solitario al trazado para intentar mejorar sus tiempos.

Mientras la atención estaba centrada en Marc Márquez y Marco Bezzecchi, fue Fermín Aldeguer el que mejoró su tiempo para ascender a la segunda posición con 1:30.350, con Fabio di Giannantono tercero al rodar en 1:30.386, que poco después se fue por los suelos en la curva cuatro.

Nuevo intento de Marc Márquez con menos de dos minutos de clasificación y un registro de 1:30.180 que le permitió recuperar la segunda posición, aunque lejos del tiempo de Bezzecchi, que parecía inalcanzable para todos los pilotos.

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La primera línea acabó siendo para Bezzecchi, Márquez y Aldeguer, con Di Giannantonio, Martín y Luca Marini (Honda RC 213 V) en la segunda; Pedro Acosta, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) y Alex Márquez, que se fue al suelo por segunda vez en la clasificación, en la tercera; y Raúl Fernández, Johann Zarco y Pol Espargaró (KTM RC 16) en la cuarta.