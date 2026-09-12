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Dos goles de Zabiri amarran los tres puntos para el Racing y rompe la buena racha del Alavés

El conjunto cántabro remonta ante un equipo babazorro que cede su primera derrota de la temporada

El Racing bate al Alavés con dos tantos de Zabiri.

El Racing bate al Alavés con dos tantos de Zabiri. / EFE

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EFE

Santander

El Racing de Santander se llevó los tres puntos en los Campos de Sport de El Sardinero y acabó con la racha invicta del Deportivo Alavés gracias a dos tantos de Yassir Zabiri (2-1).

El conjunto babazorro se adelantó con un gol de Koski, pero una diana de Zabiri igualó el resultado antes del descanso. A la vuelta de los vestuarios, otro gol de Zabiri puso el 2-1 final para el Racing, que terminó el partido con un jugador menos tras la expulsión de André Almeida.

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