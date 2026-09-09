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Interior abre expediente por falta grave a los policías que golpearon a un seguidor del Barça en Elche

La decisión se adopta tras considerar que "no se justifica en modo alguno" la actuación policial independientemente de que esa persona portara un símbolo "absolutamente legítimo" como es la senyera

La actuación policial en los prolegómenos del Elche-Barça

La actuación policial en los prolegómenos del Elche-Barça / @Adamelx

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EFE

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avanzado este miércoles que se ha abierto un expediente por "supuesta falta muy grave o grave" a los agentes que golpearon a un seguidor del Barcelona al que arrebataron una bandera estelada antes del partido entre este equipo y el Elche el pasado 23 de agosto.

Tras abrir una investigación de oficio sobre lo ocurrido, Marlaska ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y en respuesta a la diputada de Junts Marta Madrenas, que de esa "información reservada" se ha pasado a la apertura de un expediente para evaluar si la actuación es constitutiva de falta grave o muy grave.

Una decisión adoptada después de que considerar que "no se justifica en modo alguno" la actuación policial independientemente de que esa persona portara un símbolo "absolutamente legítimo" como es la senyera.

Los hechos investigados tuvieron lugar el pasado 23 de agosto a raíz de un vídeo difundido en redes sociales que muestra cómo agentes de la Policía Nacional golpean a un joven tras arrebatarle una estelada. El joven se encara con los policías, y estos terminan golpeándole en el suelo.

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La diputada de Junts ha denunciado que este pasado domingo en Alcorcón (Madrid) se vivió un incidente similar también con un estelada, un episodio que el ministro ha señalado que hay que "contextualizar" pero que, según las noticias que él tiene, sus circunstancias "son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche".

Fuente: Sport

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