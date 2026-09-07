Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCaos circulatorio en AnagaBajada El SocorroEfectos de la erupción del TajogaiteMuertos en las carreteras en veranoLimpieza en Santa CruzAccidente de una canaria en las Islas Cíes
instagramlinkedin

Tenis

Dura eliminación de Swiatek: se marcha llorando del US Open

La tenista polaca se dejó remontar dos sets que tenía muy encarrilados

Iga Swiatek, eliminada del US Open.

Iga Swiatek, eliminada del US Open. / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Kind

Iga Swiatek cierra un año para olvidar en Grand Slams. La polaca se despedirá de la temporada de 2026 sin un solo 'grande' en sus vitrinas, algo que no sucedía desde el año 2021. La polaca cayó en los octavos de final del US Open de la manera más dolorosa, y no por el marcador (5-7, 3-6), sino por el dominio que estaba teniendo en ambos sets.

Lo del primer set fue totalmente surrealista. La polaca dominaba por 5-0 a la china Qinwen Zheng, para perder inmediatamente los siguientes siete juegos de manera dramática. Una desconexión brutal que acusó durante todo el partido. Su inicio había sido apabullante y todo dio un giro de 180 grados. Ni teniendo tres bolas de set fue capaz de evitar la masacre.

En la segunda manga, Swiatek tuvo otra oportunidad de poner tierra de por medio, con 3-2 a favor y dos bolas de break, pero la china jugó a la perfección los puntos de presión. Salvó su servicio y hundió totalmente a Iga, incapaz de ganar ni un solo juego más antes de dirigirse hacia la red para felicitar a Zheng por la victoria. Una derrota muy dura por cómo se había desarrollado el encuentro.

Zheng, que fue campeona olímpica en París 2024, está renaciendo en Nueva York, después de muchos meses con problemas deportivos y también de lesiones. La china se clasificó para el cuadro final a través de la previa y ya encadena siete victorias consecutivas en el torneo, las necesarias si quieres alzar el trofeo. Eso sí, ahora viene lo más difícil.

Swiatek se marchó por el túnel de vestuarios llorando, seguramente por el partido, pero también por lo que significa esta derrota. No ha sido capaz de remontar este año, a pesar de todos sus intentos de cambiar cosas en su juego y fuera del tenis. La contratación de Francis Roig como entrenador de momento no está cuajando a nivel de resultados.

Noticias relacionadas

"Es solo un partido. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que es algo loco? Puedes perder un set desde cualquier marcador, nada especial en eso. Solo eso es lo que pasó y ya", comentó en rueda de prensa la polaca cuando fue preguntada por la remontada en el primer set. Debido a los resultados de las otras jugadoras, no bajará del top 10 del ranking, pero no está muy lejos de hacerlo.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla
  2. Polémica en el Real B-Tenerife: Christian Gomis no pudo saltar al campo por una norma de creación reciente, pero el castigo que impuso el árbitro no está recogido en el Protocolo
  3. En estado grave un hombre que cayó con su vehículo a la azotea de una vivienda en Tenerife
  4. El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980
  5. Juan Cruz (escritor y periodista): 'Muchas veces entrevistar me ha hecho mejor persona
  6. Comerciantes y vecinos de La Rosa evalúan el impacto de las obras: 'Era necesario, pero ha supuesto un esfuerzo de los negocios
  7. Un magistrado de Tenerife será el nuevo juez de enlace de España ante Estados Unidos y Canadá
  8. La Policía Nacional lo confirma: esta estafa busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños con una llamada

Comparsa, DJs y hasta un toro mecánico para dar la bienvenida a los nuevos alumnos de la ULL

Comparsa, DJs y hasta un toro mecánico para dar la bienvenida a los nuevos alumnos de la ULL

A pesar de ser lunes, la Bajada de El Socorro reúne a una multitud en una jornada de devoción en Güímar

A pesar de ser lunes, la Bajada de El Socorro reúne a una multitud en una jornada de devoción en Güímar

Tamara Raya ya es candidata del PSOE a la presidenica del Cabildo de Tenerife

Tamara Raya ya es candidata del PSOE a la presidenica del Cabildo de Tenerife

Bienvenida a los alumnos de la ULL

El festival HolaULL da la bienvenida al nuevo alumnado

El festival HolaULL da la bienvenida al nuevo alumnado

Una ONG de Canarias recauda 17.000 euros para ayudar a las víctimas de las riadas en Nepal

Una ONG de Canarias recauda 17.000 euros para ayudar a las víctimas de las riadas en Nepal

El Paso acoge el cuarto encuentro ciudadano sobre geotermia en La Palma

El Paso acoge el cuarto encuentro ciudadano sobre geotermia en La Palma

La Laguna enseña a pintar figuras de belén en un taller gratuito en El Tranvía

La Laguna enseña a pintar figuras de belén en un taller gratuito en El Tranvía
Tracking Pixel Contents