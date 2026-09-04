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Topuria está de vuelta: "Después de visitar ese infierno, soy más fuerte que antes"

'El Matador' reaparece con un emotivo vídeo dirigido a su hijo Hugo y promete volver "más fuerte que nunca"

Ilia Topuria antes de la pela ante Gaethje / EFE

Ilia Topuria antes de la pela ante Gaethje / EFE / EFE

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Álex Alba

Ilia Topuria ha roto su silencio tras la durísima derrota sufrida en junio en el UFC 250 Freedom de la Casa Blanca en Washington ante Justin Gaethje. Lo ha hecho en sus redes sociales con un emotivo vídeo dirigido hacia su hijo pequeño, Hugo.

"Hugo, llevo unos días pensando en ti. En lo que sentiste cuando me viste caer. Sé que sufriste y, como padre, daría cualquier cosa por haberte ahorrado ese momento... pero también me alegra que lo hayamos vivido juntos, porque aquel día nos hizo más fuertes a los dos", arranca la filmación.

"Quiero que recuerdes siempre una cosa: en la vida no siempre se gana. Y no pasa nada. Porque perder no es lo importante. Lo importante es cómo pierdes. Quién decides ser cuando todo se pone oscuro. Cuando tienes que elegir entre quedarte en el suelo... o volver a levantarte. Creo que Dios quiso que viviera ese momento para enseñarme una lección que ninguna victoria podía enseñarme. Que el carácter no aparece cuando todo va bien; se revela cuando la vida te pone delante de su día más difícil", añade 'El Matador' en el vídeo , donde explica que se ha convertido en una persona "mucho más fuerte" y está listo para próximo retos.

"¿Y sabes qué descubrí?", le pregunta retóricamente a su hijo". Que después de visitar ese infierno, soy más fuerte que antes. Porque un campeón no es el que nunca cae. Es el que siempre encuentra un motivo para levantarse. Eso es lo único que deseo para ti. No que ganes siempre, sino que nunca tengas miedo de perder. Que ninguna derrota tenga el poder de decirte quién eres. Porque eso solo lo decides tú. Y, pase lo que pase, recuerda siempre esto: el carácter es la única victoria que nadie puede quitarte", concluye la filmación.

La derrota que sufrió Topuria en la Casa Blanca era la primera de toda su carrera. El luchador hispanogeorgiano acabó la pelea muy lastimado y tuvo que ser trasladado directamente al hospital, donde le trataron una una doble fractura orbital que le ha tenido en reposo durante mucho tiempo.

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Casi tres meses después, Topuria anuncia que está listo para volver al octógono, aunque no ha trascendido la fecha de su regreso. Hay rumores que lo sitúan en diciembre, pero habrá que esperar a noticias oficiales. Lo más importante de todo es que 'El Matador' está de vuelta, totalmente recuperado se sus lesiones, y con más ganas que nunca de demostrar que sigue siendo el mejor pelador de su división.

Fuente: Sport

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