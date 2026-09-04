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Graviteo A Coruña Xacobeo

¿Eres escalador de velocidad? Ya puedes inscribirte al Open internacional y gallego de escalada de velocidad de GRAVITEO A Coruña Xacobeo

El Open Internacional y Gallego de Escalada de Velocidad repartirá 3.000 euros en premios, mientras que los más jóvenes tendrán su propia competición con el Open Gallego de Escalada de Velocidad Juvenil

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Graviteo A Coruña Xacobeo / Cedida

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Competir contra el cronómetro y, después, disfrutar de los duelos sobre el mar del Psicobloc Master Series, las carreras y acrobacias del parkour o los desafíos del búlder. Participar en el Open internacional y gallego de escalada de velocidad permitirá vivir el festival desde ambos lados: medirse con otros escaladores y seguir un programa que incluye la Psicobloc Master Series, el Campeonato de España de Parkour y el Open de Boulder ciudad de A Coruña. Con Chris Sharma como uno de los grandes nombres vinculados al festival, la cita coruñesa abre sus inscripciones para el Open internacional y gallego de escalada de velocidad y para la prueba juvenil.

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del 18 al 20 de SEPTIEMBRE Paseo Marina Parrote (A Coruña)

GRAVITEO llega al Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote de A Coruña. El festival de deportes urbanos, organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello da Coruña y Tranvías de A Coruña, la colaboración de la Real Federación Española de Gimnasia y la Federación Galega de Montañismo y el patrocinio de Cabreiroà y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour

¡Inscríbete!

El Open internacional y gallego de escalada de velocidad se celebrará el sábado 19, con categorías absoluta femenina y masculina. El domingo 20 será el turno del Open gallego de escalada de velocidad juvenil. Ambas citas están organizadas por la Federación Galega de Montañismo, con el impulso de la Xunta de Galicia a través de Deporte Galego.

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Un podio con premio

La prueba absoluta repartirá la misma dotación en categoría femenina y masculina: 1.000 euros para quienes alcancen la primera posición, 400 para la segunda y 100 para la tercera. La competición arrancará el sábado a las 18:00 horas con el calentamiento, antes de dar paso a la presentación, las rondas clasificatorias y las finales, previstas entre las 19:00 y las 20:30. El viernes habrá entrenamientos libres de 19:00 a 21:00.

El domingo será el turno del Open gallego de escalada de velocidad juvenil, programado de 10:00 a 13:00. Los premios consistirán en regalos y material, en una jornada que permitirá a los más jóvenes vivir su propia competición dentro del mismo festival. La prueba juvenil permitirá además a los participantes competir en un entorno en el que convivirán durante todo el fin de semana escalada, búlder, psicobloc y parkour.

El siguiente reto puede estar sobre el agua

Para quienes se inscriban, el fin de semana ofrece motivos para quedarse más allá de su prueba. El sábado, después de la competición absoluta de velocidad, llegarán los duelos finales de la Psicobloc Master Series, previstos de 21:50 a 23:30. Será el momento de pasar al otro lado y seguir como público a los escaladores en un espectacular muro de 16 metros sobre el mar. Y quizá, entre duelo y duelo, descubrir una modalidad que despierte las ganas de probarla algún día.

El Campeonato de España de Parkour y el Open de Boulder ciudad de A Coruña completan la programación deportiva, con actividad durante todo el fin de semana. El domingo coincidirán las finales de parkour, las finales Pro de búlder y la prueba juvenil de velocidad. Con entrada gratuita al festival, acompañantes y aficionados también podrán disfrutar de la programación. Para los escaladores, la inscripción supone reservar un lugar en la competición y convertir el viaje a A Coruña en una experiencia que va más allá de la propia prueba.

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