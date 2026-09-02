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US OPEN

Aplazado el partido de Badosa cuando estaba a 2 puntos de la victoria a una jornada de miércoles con Jódar y Alcaraz

La lluvia que cayó sobre Nueva York obligó a aplazar el encuentro de Badosa cuando estaba muy cerca de cerrar su partido contra la australiana Daria Kasatkina

Badosa y Jódar, en el US Open.

Badosa y Jódar, en el US Open. / EFE

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EFE

Nueva York

Paula Badosa regresó a competir este martes por primera vez desde julio y estaba a dos puntos de la victoria contra la australiana Daria Kasatkina (6-1 y 5-4, 40-40) cuando la lluvia obligó a interrumpir el partido y a aplazarlo al miércoles. Ya había tenido dos bolas de partido, sin poder aprovecharlas, cuando la lluvia empezó a caer en Nueva York, en una jornada muy marcada por los problemas meteorológicos.

Badosa no jugaba desde los cuartos de final de Hamburgo y su ausencia de las pistas en superficie rápida fue aún más larga y se remontaba al pasado marzo en Miami. La española, nacida en Nueva York, también llevaba mucho tiempo esperando volver a pisar las pistas de Flushing Meadows tras su renuncia por problemas de espalda en 2025.

Jornada de miércoles con Jódar y Alcaraz

A su vez, la lluvia caída de manera intermitente este martes en Nueva York también obligó a aplazar a hoy miércoles el estreno del español Rafael Jódar en el Abierto de Estados Unidos. Jódar, número 13 del mundo, iba a medirse con el chino Yunchaokete Bu, número 124, el pasado martes, pero finalmente jugará en la pista 17 este miércoles, no antes de las 12.30 de Nueva York.

El español, de 19 años, ha vivido una primera temporada extraordinaria en el circuito ATP y fue recientemente finalista en el torneo de Washington DC. Este miércoles también volverá a competir Carlos Alcaraz, que cerrará el programa nocturno en la pista Arthur Ashe contra el portugués Jaime Faria, en un partido correspondiente a la segunda ronda.

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Bouzas pasa de ronda

Sí pudo avanzar Jessica Bouzas, número 105 del ránking mundial, que se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 a la checa Darija Vidmanova, número 5. La española será rival de la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita, que doblegó a la estadounidense Thea Frodin, número 585. Por otro lado, la también española Kaitlin Quevedo cayó 6-4 y 6-4 ante la belga Elise Mertens, vigésima favorita.

Fuente: Sport

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