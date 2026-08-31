La tinerfeña Elena Buenavista, en la lista de Méndez para el Mundial de Baloncesto

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, facilitó este lunes el nombre de sus 12 elegidas para afrontar a partir de este viernes el Mundial de Alemania, con las cinco WNBA que le han faltado durante casi toda la concentración y tras descartar a siete jugadoras.

Las citadas por Méndez son Alba Torrens, María Conde, Paula Ginzo, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Iyana Martín, Awa Fam, Elena Buenavida, Megan Gustafson y Alicia Flórez, según confirmó este lunes la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El gallego hizo una prelista de 21 jugadoras para preparar la cita, con Fam, Carrera, Conde, Gustafson y Florez fuera por jugar en la WNBA, y finalmente descartó a Andrea Vilaró, Irati Etxarri, María Araújo, Aina Ayuso, Lola Pendande, Nerea Hermosa y Marta García. Antes, tras el primer amistoso ante Alemania de mediados de agosto, habían dejado la concentración Txell Alarcón y Carolina Guerrero. Aina Ayuso, María Araújo, Irati Etxarri y Andrea Vilaró estuvieron en la lista para el pasado Eurobasket.

"Hemos pasado un día tenso como el de hacer el equipo definitivo que nos representará en el Mundial. Ha sido especialmente difícil por el nivel de todas las jugadoras que han estado aquí y aunque la gente se lo pueda imaginar yo creo que no se imagina las vueltas que le hemos dado", señaló el seleccionador en declaraciones en la web de la FEB.

El técnico recalcó que, "dentro de las posibles estructuras de equipo", habían elegido "la que mejor" considera que les va a "representar en un Mundial". "Muy agradecido a todas las jugadoras por el compromiso que han mostrado, especialmente este año, que es nuevo para todos. Hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible y ha estado muy bien gracias, sobre todo, a su talante y profesionalidad", sentenció.

En la convocatoria para el Mundial, en el que España debuta este viernes ante Alemania, están ocho jugadoras que fueron subcampeonas de Europa el año pasado. Capitaneadas por la veterana Alba Torrens, repiten Paula Ginzo, Raquel Carrera, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Iyana Martín, Awa Fam y Elena Buenavida. La gran novedad será Alicia Flórez, dos veces internacional y que jugará su primer gran torneo con la selección.