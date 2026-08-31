Tadej Pogacar, operado con éxito de la clavícula izquierda en un hospital de Barcelona

El esloveno permanecerá ingresado unos días antes de regresar a casa para iniciar la rehabilitación; su accidente cuando vestía el maillot rojo puso fin a su intento de conquistar la única gran vuelta que falta en su palmarés

Tadej Pogačar ha sido operado con éxito de la fractura de la clavícula izquierda que sufrió en la durísima caída que le obligó a abandonar La Vuelta. El UAE Team Emirates-XRG confirmó este lunes que el esloveno recibió finalmente la autorización médica para pasar por quirófano y que la intervención se desarrolló según lo previsto.

El doctor Adrian Rotunno, director médico del equipo emiratí, explicó que Pogacar permanecerá todavía unos días hospitalizado.

“Esta tarde, Tadej se ha sometido con éxito a una operación en la clavícula izquierda después de recibir la autorización para proceder con la intervención. La operación ha ido bien y permanecerá ingresado durante unos días para el seguimiento postoperatorio”, señaló.

Pogacar, desde el hospital, en una imagen publicada en sus redes / -

Una vez reciba el alta, el campeón esloveno podrá regresar a su domicilio para iniciar el proceso de recuperación y rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos del UAE. “Continuaremos siguiendo de cerca su evolución durante todo el proceso de recuperación”, añadió Rotunno.

La operación llega después del accidente sufrido por Pogačar el pasado sábado durante la octava etapa de La Vuelta, cuando se fue al suelo a unos 32 kilómetros de la llegada a Xeraco. El esloveno, que vestía el maillot rojo, permaneció tendido sobre el asfalto y llegó a intentar continuar, pero los fuertes dolores le obligaron a abandonar y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

El golpe puso un final abrupto a una carrera que Pogacar estaba dominando con enorme autoridad. Había ganado tres etapas y aventajaba en 3:50 a Enric Mas, entonces segundo de la general. Su retirada entregó el liderato al corredor de Movistar y cambió por completo el escenario de La Vuelta.

Pogacar abandonó La Vuelta / X

Sobre todo, el accidente frustró uno de los grandes objetivos que todavía perseguía Pogacar.

En busca del triplete

Después de haber conquistado el Tour de Francia y el Giro de Italia, buscaba añadir La Vuelta y completar así la colección de las tres grandes vueltas. La ronda española sigue siendo, por tanto, la única de las tres grandes que falta en su extraordinario palmarés.

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Ahora todas las prioridades cambian. La competición queda aparcada y Pogačar deberá centrarse en una recuperación cuyo plazo todavía no ha concretado el UAE Team Emirates-XRG.

Fuente: Sport