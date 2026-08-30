El Barça acuerda el fichaje de Gabriel Jesús con el Arsenal por 10 millones de euros más incentivos

El Barcelona ha acordado con el Arsenal la contratación de Gabriel Jesús, delantero centro brasileño de 29 años nacido en São Paulo que servirá para rellenar, por ahora, el socavón dejado por Robert Lewandowski y Ferran Torres. La operación, avanzada por Mundo Deportivo y que ha podido confirmar este diario, se cerrará en 10 millones de euros más incentivos y está previsto que el futbolista llegue en las próximas horas a la capital catalana para pasar el reconocimiento médico y acabar de zanjar los detalles del contrato.

Consideran en el club azulgrana que Gabriel Jesús es una "oportunidad de mercado" que, en estas circunstancias, podía ser más que interesante. Especialmente porque el técnico del Barça, Hansi Flick, está de acuerdo con las características del futbolista, un 'nueve' con juego combinativo y capacidad de adaptación a otras posiciones, y el Arsenal de Arteta hacía tiempo que había perdido la esperanza en poder recuperar para la causa al que fuera también delantero del Manchester City, minimizado en los últimos tiempos por una rotura del ligamento cruzado anterior en enero de 2025 que le mantuvo cerca de 11 meses de baja.

Sí es cierto que, desde el Barcelona, pretenden dejar claro que el fichaje de Gabriel Jesús no cercenará el interés por Julián Álvarez, a quien el Atlético ha vetado su salida al Barcelona, pero no a otros clubes como el mismo Arsenal. De hecho, fuentes del club azulgrana afirman que en la entidad se mantiene la esperanza de volver a la carga en próximas ventanas del mercado. Siempre y cuando, eso sí, el delantero argentino no acabe bajando la guardia y acepté un retorno a regañadientes hacia la Premier League. Por lo pronto, Julián prefirió reincorporarse este domingo a los entrenamientos con el grupo tras pasar tres días indispuesto.

Encaje

Habrá que ver el encaje de Gabriel Jesús en la dinámica de un Barça que ha comenzado la temporada como un tiro, y con Raphinha (tres goles en sus dos primeros partidos de Liga) reconvertido en delantero centro y como punta de lanza de la primera línea de presión. Nunca fue el delantero brasileño de 1,75 metros un especialista del área. De hecho, Pep Guardiola, en el City, acabó arrimándole a la banda para exprimir su juego combinativo. En cualquier caso, en 236 partidos con el equipo 'cityzen', en su mejor etapa como futbolista, fue capaz de marcar 95 goles y repartir 45 asistencias. Eran los tiempos en que el City tenía que aprender a vivir sin el Kun Agüero.

Su irregularidad llegó en Londres. Pese a comenzar con buen pie en el Arsenal (pagó 52 millones de euros por el futbolista en julio de 2022 después de que Arteta, exasistente de Guardiola, reclamara su fichaje), una primera lesión en la rodilla cortó su progresión con los 'gunners'. Sumó 11 tantos en su primer curso en el Emirates Stadium y ejerciendo de 'nueve'. Sus registros comenzaron a caer en picado en la temporada 23-24, y después llegaría la lesión de ligamentos que marcaría su carrera. El curso pasado, de hecho, Arteta apenas lo utilizó y Gabriel Jesús sólo jugó 14 partidos en la Premier (tres como titular) en los que marcó tres goles (además de dos en la última Champions, ambos en un mismo partido contra el Inter, y uno más en la FA Cup).

Nunca pudo tener una carrera regular Gabriel Jesús, a quien, con sólo 29 años, ya se le daba por amortizado. Talento adolescente formado en el Palmeiras y gran reclamo tras la medalla de oro ganada en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 en una Brasil capitaneada por Neymar, conquistó la Copa América en 2019, marcando además en la final contra Perú. Pero la selección brasileña nunca logró ver en Gabriel Jesús al 'nueve' que le liberara de su tormentosa relación histórica con los delanteros centro. De hecho, en el Mundial de Rusia de 2018 Gabriel Jesús fue el escogido para ser el 'nueve' titular de la 'verdeamarela'. No pudo marcar ningún gol en cinco partidos disputados, y la hinchada lo puso en la diana. En Qatar 2022, mientras, además de no marcar, tuvo su primera lesión importante en la rodilla. Gabriel Jesús no juega con Brasil desde noviembre de 2023, pese a los problemas con los arietes que continúa teniendo la selección ahora diriga por Carlo Ancelotti.

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Hansi Flick, en cualquier caso, tiene esperanza en poder sacar una mejor versión de un futbolista que todavía no ha llegado a la treintena, y que puede adaptarse a las características de 'nueve y medio' que esperaba el técnico alemán para su equipo.