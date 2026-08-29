TJ Bamba y la suerte de caer «en el lugar ideal»

Solo buenas palabras. Ya lo apuntó el día de su llegada y ahora, una semana después, se ratifica con más argumentos. TJ Bamba parece encantado de haber elegido La Laguna Tenerife para jugar su segunda temporada profesional en Europa. «El lugar ideal», lo definió el neoyorkino en su presentación de ayer. «Las sensaciones son muy buenas y ha sido una bendición venir a esta isla», apuntaba el exterior, destacando igualmente el haber sido «recibido con los brazos abiertos» dentro de «un ambiente fantástico».

Pero más allá de ese buen feeling inicial, TJ Bamba expuso que su «elección fue sencilla». En parte por «la maravillosa historia» labrada por el CB Canarias en estos años más recientes, contando «los triunfos» y «la evolución de los jugadores». Y también «el ambiente familia» que ha percibido y que se ejemplifica con quien ayer estaba a su lado. «Que Nico [Richotti] haya jugado en el equipo y ahora forme parte de la entidad desde otra faceta, dice mucho de la esencia de este club y de su organización. Para mí, es el lugar ideal: un sitio donde valoran esos aspectos, donde se juega al baloncesto a un gran nivel y donde prima el espíritu de equipo», argumentó.

Palabras que no parecen vacías ni de cara a la galería a tenor del discurso que siguió desarrollando TJ Bamba. El norteamericano desveló que la pasada temporada, su primera como profesional, mientras militaba en el Rasta Vechta, se dedicó a «estudiar bien la situación y el panorama en general», en referencia al basket europeo. Y en esa «pequeña investigación» el nuevo jugador del Canarias se detuvo «en la Champions League», por lo que recuerda que el aurinegro fue «uno de los equipos a los que» prestó «atención». «De hecho, un amigo y yo hablábamos de la Isla. Fue algo muy casual, y por eso es increíble cómo se dieron las cosas», comentó TJ.

Esa análisis le ha permitido, por tanto tener un conocimiento previo «de algunos de los jugadores», corroborar ahora «ese gran nivel» que ya había presupuesto de «todos». «Es por eso que no podría decir que alguien haya hecho algo que me dejara boquiabierto, o algo que pensara que no eran capaces de hacer», respondió al ser preguntado por lo que más le había llamado la atención de sus primeros pasos como aurinegro. «Sabía que, al meterme en este entorno, jugaría con compañeros de alto nivel que saben pasar, tirar y, en definitiva, jugar de la manera correcta para lograr grandes cosas», recalcó.

A la hora de hablar de sus cualidades, TJ Bamba apuntó hacia la dirección que parece más evidente. «Creo que tengo un nivel defensivo muy alto y puedo aportar mucha energía en la cancha. Soy versátil y tengo buena técnica, lo que me permite jugar en distintas posiciones, recibir y tirar, jugar tras bote o pasar el balón. En definitiva, creo que soy un compañero muy completo y siempre estoy ahí para el equipo; juego con intensidad, cuido los pequeños detalles, hago un esfuerzo extra, defiendo e intento frenar al rival», desglosó a modo de «descripción».

Pero también sabe Bamba que, casi en el inicio de su carrera, todavía tiene mucho por mejorar, caso de su «toma de decisiones». «Debo ser más eficiente en los movimientos, pero siento que en este equipo, con su experiencia y su historial de victorias, saben perfectamente cómo se hacen las cosas, y aprenderé. Me queda mucho por aprender, y simplificar el juego es un aspecto clave en ese aprendizaje», expuso, reconociendo también, «como cualquier jugador de baloncesto», sus miras están «en el máximo nivel posible». «Pero, de momento, no pienso en eso. Estoy totalmente centrado en el presente, en el aquí y ahora, y quiero aprovechar al máximo esta oportunidad. Todo el mundo tiene aspiraciones, pero a menudo me digo a mí mismo que debo mantener la mente donde están mis pies. Y ahora mismo, mis pies están aquí, así que en lo único que pienso es en esto», dijo como clara declaración de intenciones.

Habló también TJ Bamba de su nuevo entrenador, un Jaka Lakovic que por ahora le «encanta». «La forma en cómo nos entrena, cómo se comunica, cómo nos exige y logra que juguemos con intensidad y en equipo. Todavía estoy aprendiendo su sistema y su estilo de entrenamiento y tengo claro que quiere que logremos el éxito como equipo. Así que cuando nos llama la atención lo hace con buena intención; simplemente nos impulsa a ser los mejores jugadores posibles», concluyó el exterior aurinegro.