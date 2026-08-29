Oyarzabal sirve la primera victoria de la Real

La Real Sociedad aprovechó su primer partido de la temporada en su feudo, el estadio de Anoeta, para sumar sus primeros puntos de la temporada gracias a la victoria lograda ante el Espanyol(2-1), materializada por los tantos de Ander Barrenetxea en la primera parte y del islandés Orri Oskarsson que deshizo el empate logrado al borde del intermedio por Roberto Fernández.

Tras las derrotas sufridas en sus salidas al Benito Villamarín y el Santiago Bernab´ru, el conjunto donostiarra rentabilizó su condición de local para ponerse en marcha en el nuevo curso.

La Real Sociedad comenzó con varias jugadas de peligro y, en un error en la salida de balón del Espanyol, abrió el marcador. En el minuto 3, Mikel Oyarzabal inició una acción de tres atacantes txuri-urdines contra dos defensores pericos y asistió a Barrenetxea. El atacante donostiarra, con un disparo de interior a la escuadra derecha, batió a Dmitrović y puso a saltar a toda Anoeta.

En el ecuador de la primera mitad, el Espanyol gozó de un tiro libre directo que Edu Expósito lanzó lejos de la meta de Remiro. Mientras tanto, al minuto siguiente, en un contragolpe, Oyarzabal volvió a encarar a la defensa perica y esta vez fue él quien lo intentó, aunque su potente disparo salió centrado.

En un saque de esquina al primer palo lanzado por Soler, el defensa central Zubeldia peinó la pelota en dirección a la portería y una gran mano del cancerbero del Espanyol, con ayuda del palo, desbarató la posibilidad de la Real Sociedad de ampliar su ventaja.

A un minuto del descanso, en una transición ofensiva del conjunto visitante, Javi Hernández puso un centro a la espalda de la defensa txuri-urdin para Roberto y el delantero andaluz se lanzó a por la pelota anotando el empate. La última jugada de la primera mitad terminó siendo un lanzamiento lejano de Sučić que se marchó lejos de la portería.

Ya en la segunda parte, Javi Hernández estuvo muy cerca de anotar el segundo del Espanyol con un disparo en una falta muy cercana al área. El propio Javi Hernández, dos minutos después, tuvo otra ocasión manifiesta de gol, pero Zubeldia estuvo contundente y le robó el balón en el momento del disparo.

En el minuto 62, en un contragolpe, Oyarzabal condujo la pelota hasta ver el desmarque de Oskarsson, y el islandés, con un disparo raso cruzado, puso en ventaja a los suyos. El propio delantero volvería a tener la posibilidad de anotar tras un pase de Marchal que se marchó hasta la línea de fondo; no obstante, el remate del islandés lo bloquearon entre el guardameta serbio y los defensores catalanes.

La Real Sociedad era el equipo que estaba generando más peligro y, en un tiro libre directo, el recién incorporado Guedes tuvo dos grandes opciones de marcar. La primera, de cabeza nada más sacar la falta, y después en el rechace con un disparo mordido, aunque ambas acciones las resolvió con solvencia Dmitrović.

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Al final del encuentro, tanto el primer entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, como su segundo, Ömer Toprak, fueron expulsados por el colegiado por protestar mientras el meta Remiro era atendido por una lesión en el hombro derecho.