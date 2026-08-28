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Un triplete de Zabiri da la victoria al Racing ante un Elche que mejoró en el segundo tiempo

El marroquí anotó su triplete en el primer tiempo, pero Sangaré y Fer Niño estuvieron cerca de dar la vuelta al marcador

Racing - Elche.

Racing - Elche. / EFE

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EFE

Santander

El Racing de Santander se impuso este viernes al Elche (3-2) en un partido en el que el delantero verdiblanco Zabiri fue el gran protagonista al certificar un triplete que evitó que el equipo ilicitano remontanse.

El conjunto cántabro se mostró muy superior a su rival en la mayor parte del partido y llegó a ponerse con un 3-0 en el marcador gracias a los goles del delantero marroquí, pero en el cuarto de hora final dos goles en apenas un minuto del Elche provocaron que el equipo dirigido por José Alberto López acabase pidiendo la hora para conseguir su primera victoria de la temporada.

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