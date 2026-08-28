LaLiga EA Sports
Un triplete de Zabiri da la victoria al Racing ante un Elche que mejoró en el segundo tiempo
El marroquí anotó su triplete en el primer tiempo, pero Sangaré y Fer Niño estuvieron cerca de dar la vuelta al marcador
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Santander
El Racing de Santander se impuso este viernes al Elche (3-2) en un partido en el que el delantero verdiblanco Zabiri fue el gran protagonista al certificar un triplete que evitó que el equipo ilicitano remontanse.
El conjunto cántabro se mostró muy superior a su rival en la mayor parte del partido y llegó a ponerse con un 3-0 en el marcador gracias a los goles del delantero marroquí, pero en el cuarto de hora final dos goles en apenas un minuto del Elche provocaron que el equipo dirigido por José Alberto López acabase pidiendo la hora para conseguir su primera victoria de la temporada.
- Espectáculo gratuito en La Laguna: Antonio Orozco protagonizará el gran concierto de las Fiestas del Cristo 2026
- Hallan el cadáver de una mujer en una tienda de campaña en Tenerife
- El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
- Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños
- Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna
- Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación
- Apuñalado en Tenerife un hombre durante una pelea en una zona de ocio
- Canarias despide el verano con un eclipse parcial de Luna este 28 de agosto: dónde verlo, cómo y a qué hora