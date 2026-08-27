Raphinha lidera a un formidable Barça entre 'esteladas'

No estaba metido dentro de un jacuzzi, con la cadenilla de oro y un teléfono con cable en la mano, sino paseando en traje por los salones de Mónaco, donde se celebraba el sorteo de la Champions. Pero Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, emuló la 'ochentera' sordidez de Gil y Gil padre insultando de lo lindo al Barça. Y mientras Julián Álvarez, indispuesto, prefería quedarse en la cama antes que corriendo para su club, el Barça demostraba que puede estar, por fin, a otras cosas.

Ha descubierto el club azulgrana, pero también su hinchada, que Raphinha es mucho más que un líder de vestuario y un excelente extremo. También puede ser un tremendo delantero centro. Además de empeño y corazón, tiene instinto. Raphinha, que dejó tendido en la hierba al enorme Unai Simón para tumbar al Athletic y marcar su tercer gol en dos jornadas de Liga, fue el héroe de un Camp Nou reivindicativo y repleto de 'esteladas'

Por la Avinguda de Joan XXIII , antes de pasar el primer control del Camp Nou, paseaban dos aficionados con las camisetas de la selección española. Pasaron delante de dos chicos con peto verde que repartían cartulinas 'esteladas', provocando el contraste cromático. El padre, decíamos, llevaba la camiseta roja de España. El hijo, la blanca, muy de tardeo este verano. Venían de Estados Unidos y tampoco entendían demasiado, como muchos de los guiris que pasaron por caja, de qué iba el asunto. Quizá porque antes nadie les había explicado que el fútbol, por estos lares, trasciende la pasta y el 'show'. Y que el fútbol, claro, es política. Siempre lo fue y así debe seguir siendo.

Esteladas en la grada del Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Los jugadores del Barça que fueron campeones del mundo con España, con el venerado debutante Rodri Hernández al frente, no recibieron el homenaje que planeaba la Federación Española. Una ofrenda, a decir verdad, que iba a ser algo cutre: una foto con la copa, unos gritos del 'speaker' para que quien quisiera aplaudiera, y ya está. Pero entendía el Barça que, después de las cargas policiales a hinchas azulgranas a las puertas del Martínez Valero de Elx –quien más recibió fue un socio menor de edad–, era del todo contraproducente agitar el árbol de las sensibilidades. Más aun sabiendo que el estadio se iba a llenar de banderas 'esteladas', recuperándose además los gritos de "Independència" del minuto 17.14, que habían sido desterrados en el exilio de Montjuïc. También cayeron insultos desde la zona de la grada de animación contra España y contra la selección que fueron respondidos desde los videomarcadores con mensajes de advertencia.

Aunque la afición que acudió al Spotify Camp Nou tenía también otro foco abierto, el del juego de su equipo, por momentos excelente ante ese Athletic de Terzic que se encontró desubicado. Ni acababa de avanzar mucho la línea, ni acababa de defenderse con criterio.

Y aquello fue un caramelo para los futbolistas más talentos del Barça, con Cubarsí y Pedri por fin titulares, y con el hiperactivo Gordon, un demonio de Tasmania, tomando el relevo a Adeyemi en el once. A Flick le gustaba lo que veía porque sus futbolistas presionaban de lo lindo y le daban una velocidad endiablada al balón. El único que aún iba a otro ritmo, pese a sus celebras piruetas, era Lamine Yamal, que llegó a desesperarse cuando Unai Simón, que debe conocerlo bien de su periplo por la selección, le sacó dos goles que parecían hechos.

Cubarsí intenta una chilena. / Jordi Cotrina

El que más claro lo tenía era Xavi Espart, uno de esos chicos que al verlo corrompe todas las cosas que creías saber sobre fútbol. Es como si el Xavi Hernández de los mejores tiempos se pusiera a jugar de lateral. Y, además, lo hiciera de fábula. Ni Lahm ni historias. Espart se metía por dentro, se coordinaba con Gordon para torturar a Iñaki Williams, y se las apañaba para encontrar siempre la mejor opción. Como cuando brindó un centro templado a la cabeza de Raphinha. Sólo el palo impidió el gol, pero qué más da. Apenas tuvo un susto Espart cuando, tras un error de Gerard Martín, tuvo que derribar a Iñaki. La amarilla le supo a gloria.

Pedri, a quien le habían anulado un gol por fuera de juego previo a Lamine, fue quien abrió los mares desplegándole una alfombra a Raphinha. El capitán, que se desmarca como pocos, quebró a Unai y, si hubiera querido, además del balón, hubiera podido meterse él mismo dentro de la portería.

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Rodri debuta con el Barça sustituyendo a Bernal. / JORDI COTRINA / EPC

Pudo haber el Barça jugado con fuego por no haber traducido su monólogo en más goles –Sancet llegó a disparar al palo a un cuarto de hora del final–. Pero Adeyemi salió e hizo fallar a Laporte en la sentencia. Estaba ya la gente muy metida en la fiesta, celebrando una chilena de Cubarsí y en pie para recibir a un Rodri que jugó media hora como si hubiera nacido en la tramoya de este escenario tan especial.