Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeHipotecas en CanariasCierre de la playa de BajamarEsclavitud en CanariasViajes en tuk tukCasa más cara de Canarias
instagramlinkedin

LIGA F MOEVE

Jenni Hermoso regresa al Atlético de Madrid, con el que firma hasta 2027

La internacional española vestirá la camiseta rojiblanca por tercera ocasión a lo largo de su carrera

Jennifer Hermoso, después de un partido.

Jennifer Hermoso, después de un partido. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La internacional española Jenni Hermoso se convirtió este jueves en nueva jugadora del Atlético de Madrid, al que regresa en la que será su tercera etapa en el club con el que firma hasta 2027 procedente del Tigres mexicano, informó el club español en un comunicado.

Hermoso, de 36 años, volverá a vestir la camiseta rojiblanca por tercera vez, tras su ingreso en el club a los 12 años. En el 2006 debutó con el primer equipo. La campeona del mundo también jugó en el Rayo Vallecano y Barcelona, en el Tyreso de Suecia, en el PSG de Francia y en el Pachuca y Tigres mexicanos.

En su segunda etapa como rojiblanca en 2018, tras su paso por las filas del PSG, consiguió la última liga del Atlético de Madrid, en la que anotó 24 goles y se convirtió en la máxima goleadora de esa temporada en la que vio puerta 17 de los 28 encuentros que disputó en la competición.

Como internacional con la selección española, en la que debutó en 2007, ganó un Mundial en 2023 ante Inglaterra y una Liga de Naciones en 2024 ante Francia. "He tenido la suerte de elegir donde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero", dijo Jenni Hermoso en sus primeras declaraciones como rojiblanca tras su vuelta.

Noticias relacionadas

Antes de firmar su nuevo contrato, la futbolista "superó" el reconocimiento médico necesario para poder incorporarse al equipo que dirige David González, al que llega para "reforzar" la parcela ofensiva, según informó el Atlético de Madrid.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
  2. El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
  3. La Laguna cede un solar de 2.384 metros cuadrados en la Avenida de los Menceyes para un nuevo centro sanitario
  4. El Cabildo suspende temporalmente el paso de vehículos en la TF-5 entre Icod de los Vinos y El Tanque para rehabilitar el firme
  5. Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna
  6. Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE
  7. Inmueble de récord en Tenerife: el sur alberga la mansión más cara de Canarias con 10 millones de euros
  8. Las dos orcas de Marineland serán transportadas 'en breve' a Loro Parque

La mezcla de dos jugadores, la combinación que se ajusta al perfil de delantero que quiere Cervera

La mezcla de dos jugadores, la combinación que se ajusta al perfil de delantero que quiere Cervera

Rápida intervención en Anaga: los operarios retiran las rocas y restablecen el tráfico

Rápida intervención en Anaga: los operarios retiran las rocas y restablecen el tráfico

Cinque Cullar & The International Peace Troupe llegan al Teatro Leal de la Laguna con un mensaje de paz a través del góspel

Cinque Cullar & The International Peace Troupe llegan al Teatro Leal de la Laguna con un mensaje de paz a través del góspel

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

La Laguna reasfalta dos calles de Guamasa y mejora más de un kilómetro de viario

La Laguna reasfalta dos calles de Guamasa y mejora más de un kilómetro de viario

Es oficial en el Estatuto de los Trabajadores: si te pones enfermo en vacaciones y pides una baja laboral, no pierdes estos días

Es oficial en el Estatuto de los Trabajadores: si te pones enfermo en vacaciones y pides una baja laboral, no pierdes estos días

Los daños del calor extremo están comiéndose el PIB de la UE: exigen a los países mucho más dinero para evitar desastres mayores

Los daños del calor extremo están comiéndose el PIB de la UE: exigen a los países mucho más dinero para evitar desastres mayores

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev
Tracking Pixel Contents