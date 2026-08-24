Así será Graviteo A Coruña Xacobeo: deporte urbano gratis frente al mar

Durante tres días, el mar dejará de ser únicamente parte del paisaje de A Coruña. El puerto cambiará de aspecto para acoger una forma diferente de vivir el deporte: el agua amortiguará las caídas de los escaladores que asciendan sin cuerda por un muro de 16 metros mientras, a pocos pasos, otros deportistas trazarán recorridos entre obstáculos a base de saltos y giros o intentarán alcanzar en apenas unos segundos la parte superior de una pared vertical.

Del 18 al 20 de septiembre, el Paseo de la Marina y O Parrote recibirán Graviteo A Coruña Xacobeo, un festival que reunirá a cerca de 500 deportistas nacionales e internacionales alrededor del psicobloc, la escalada de velocidad, el boulder y el parkour. La entrada será gratuita durante las tres jornadas, aunque será necesario reservar previamente una invitación nominativa.

La propuesta invita a recorrer los diferentes espacios y disfrutar de disciplinas que rara vez coinciden en un mismo recinto y cuyo espectáculo en directo todavía resulta desconocido para buena parte del público. Las competiciones convivirán con música y food trucks para que aficionados y familias puedan pasar varias horas en el festival aunque no conozcan de antemano sus reglamentos.

Un espectáculo nocturno y duelos en altura

Una de las imágenes más reconocibles será la del Psicobloc Master Series. Dieciséis especialistas internacionales, ocho mujeres y ocho hombres, competirán en duelos sobre recorridos simétricos instalados en un muro desplomado de 16 metros de altura y siete de anchura. No habrá cuerdas, arneses ni redes: quien pierda el agarre caerá directamente al agua. Los entrenamientos se celebrarán el sábado por la mañana y las finales, entre las 21.50 y las 23.20 horas, convertirán el psicobloc en un espectáculo nocturno junto al puerto.

La velocidad será también protagonista con el International Speed Open y el Open Gallego de Velocidad. En estas pruebas, dos deportistas parten al mismo tiempo por recorridos paralelos sobre una pared de 15 metros y buscan llegar antes a la parte superior. Un resultado que normalmente se decide por unas pocas décimas o por la caída de un escalador.

El programa de escalada se completa con el Open Gallego AMI de Boulder, una modalidad en la que los participantes deben resolver recorridos cortos mediante fuerza, equilibrio, técnica y planificación, sin cuerda y con colchonetas como protección. La clasificación y las finales se celebrarán el sábado, mientras que el domingo por la mañana habrá actividades de boulder abiertas al público.

El Campeonato de España de Parkour ofrecerá otras dos modalidades. En Speed, los participantes deben encontrar la trayectoria más rápida para superar barras, muros y desniveles; en Freestyle, cada atleta crea una línea propia de saltos, giros y acrobacias, valorada por su dificultad, ejecución y fluidez. Las carreras de velocidad suelen durar entre 20 y 40 segundos, por lo que resultan fáciles de seguir incluso para quien descubre la disciplina por primera vez. Como explicaba el seleccionador nacional Simon Richman antes de la cita, «es un deporte que engancha».

Paseo Marina Parrote (A Coruña) GRAVITEO llega al Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote de A Coruña. El festival de deportes urbanos, organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello da Coruña y Tranvías de A Coruña, la colaboración de La Real Federación Española de Gimnasia y La Federación Galega de Montañismo y el patrocinio de Estrella Galicia y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour. ¡Inscríbete!

Un festival para recorrer y compartir

Graviteo llega a A Coruña después de reunir a casi 15.000 personas durante su estreno de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquella primera edición permitió a deportistas y aficionados compartir el mismo espacio, observar de cerca las diferentes competiciones, descubrir otros deportes y disfrutar de la programación cultural y gastronómica.

En A Coruña, esa convivencia se trasladará a un escenario completamente diferente, en uno de los espacios más reconocibles y transitados de la ciudad. «Es un evento abierto, participativo y pensado para que cualquiera pueda acercarse a conocer estas disciplinas», ha destacado la alcaldesa, Inés Rey, que también defiende su capacidad para convertir el espacio público en un punto de encuentro para aficionados, familias y jóvenes.

El programa permitirá elegir la jornada en función de los intereses de cada visitante. El viernes estará dedicado principalmente a la inauguración y los entrenamientos de parkour y escalada de velocidad. El sábado concentrará las clasificaciones de parkour y boulder, las finales de velocidad y la esperada competición nocturna de psicobloc. El domingo llegará el turno de las finales del Campeonato de España de Parkour, el Open Gallego de Velocidad y las actividades de boulder abiertas al público.

Cómo conseguir la entrada gratuita

Conseguir la entrada gratuita es sencillo. Solo hay que acceder a la web oficial de Graviteo A Coruña Xacobeo, completar los datos personales y elegir el día o los días de asistencia. En el mismo formulario se puede indicar si acudirán menores, que también entran gratis; los menores de 16 años deberán ir acompañados por una persona adulta. Una vez finalizado el registro, la confirmación llegará por correo electrónico.

Durante un fin de semana, el puerto permitirá contemplar A Coruña desde otra perspectiva: con deportistas corriendo entre obstáculos, escaladores ascendiendo en pocos segundos y una gran pared levantada sobre el Atlántico. Una oportunidad gratuita para recorrer el festival y descubrir desde cerca algunas de las disciplinas urbanas más espectaculares.

Fuente: La Opinión A Coruña