Piden boicotear la Copa del Mundo de waterpolo femenino sub-18 en Tenerife por la participación de Israel

Las plataformas sociales, Tenerife x Palestina y BDS Tenerife, han llamado al boicot de la Copa del Mundo de waterpolo femenino sub-18, que se celebra desde este domingo y hasta el próximo 23 de agosto en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT), en Puerto de la Cruz, debido a la participación de la selección de Israel.

Tenerife x Palestina ha señalado en un comunicado que "el deporte no puede ser cómplice del genocidio palestino" y ha criticado que las instituciones permitan la participación de Israel en la competición. A su juicio, la celebración del torneo contribuye a "lavar la imagen de violencia y amenaza que representa Israel".

La plataforma ha dirigido sus críticas al Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la Real Federación Española de Natación, instituciones vinculadas a la organización y apoyo del campeonato.

Por su parte, BDS Tenerife ha hecho un llamamiento a los aficionados para que devuelvan las entradas. En caso de que no sea posible, propone acudir a los encuentros con banderas y pancartas con símbolos de Palestina para visibilizar su protesta.

El colectivo sostiene que la iniciativa pretende denunciar lo que considera un "uso del deporte como estrategia de lavado de cara".

20 selecciones y ocho días de competición

El Mundial reúne en Tenerife a 20 selecciones de cinco continentes durante ocho días de competición. Los encuentros se disputan en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife, en Puerto de la Cruz, y la final está prevista para el domingo 23 de agosto a las 19:30 horas.

Israel está encuadrada en el Grupo E, junto a Sudáfrica y Zimbabue. Los otros grupos reúnen a algunas de las principales potencias mundiales de este deporte.

El Grupo A está formado por Países Bajos, Hungría, Grecia e Italia, mientras que en el Grupo B compiten Croacia, China, España y Estados Unidos. El Grupo C lo integran Nueva Zelanda, Colombia y Turquía; el D, Malta, Canadá y Alemania; y el F, Australia, Serbia y Brasil.

España defiende el título mundial

La selección española sub-18 femenina afronta el campeonato como vigente campeona del mundo, después del oro conseguido en 2024 en China.

El combinado nacional, dirigido por Carla Fargas, debutó el domingo ante Croacia y se enfrentará posteriormente a Estados Unidos y China durante la fase de grupos.

España cuenta con dos títulos mundiales en esta categoría, conquistados en 2018 y 2024, además de una medalla de plata lograda en 2016.