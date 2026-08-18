Tenerife, exigente banco de pruebas para la selección española femenina justo antes del Mundial

A dos semanas exactas de su debut en la Copa del Mundo de Berlín, la selección española femenina vuelve a Tenerife. El enclave en el que hace ocho años, en 2018, lograra el bronce mundialista. La «base operativa», según la calificó Lope Afonso (vicepresidente del Cabildo Insular), de numerosos combinados nacionales de base –el último de ellos el U18 femenino que hace nada arrasó en su Europeo–. El regreso a un lugar «talismán», tal y como lo definió este martes Elisa Aguilar –máxima responsable de la Federación Española– en la presentación del Torneo Internacional de Tenerife, a celebrar este fin de semana en el Santiago Martín.

Serán, entre el viernes 21 y el domingo 23, dos exigentes test para el plantel adiestrado por Miguel Méndez, que se las verá contra Bélgica y Nigeria en un evento que es «de lo mejor que se puede traer, si se deja a Estados Unidos aparte», según reconocía el propio seleccionador, que usará esta parada en la Isla para prepararse «para llegar con las máximas garantías» a la Copa del Mundo a jugarse en tierras alemanas. Opinión que el técnico sustenta en el «baloncesto bonito y entretenido» que practican ambas; pero un discurso también amparado en datos.

Dos rivales de primer nivel

Asñí, Méndez destacó que Nigeria es una selección «muy potente físicamente y también con mucho conocimiento del juego». «Llevan muchos años jugando juntas, son muy veteranas, hicieron unos Juegos Olímpicos fantásticos [acabaron octavas tras caer en cuartos con Estados Unidos] y en 2025 ganaron el Afrobasket», detalló sobre una «una selección de primer orden». Ya respecto a Bélgica el preparador español solo tuvo que definirlas como «una de las mejores selecciones del mundo y con varias de las mejores jugadoras del mundo». La cuarta plaza en París 2024 y el oro –ganando a España en la final– en el Eurobasket del pasado año, así lo refrendan.

Buscará Méndez en este doble compromiso «ganar, como cada vez que te pones la camiseta de la selección española», pero también ir encajando piezas de cara a la cita de Berlín. «Son partidos de preparación y hay muchas cosas que preparar y hay que utilizar la carga adecuada, tanto física como táctica en las jugadoras. Hay otros objetivos además de ganar», aclaró. Serie de probaturas con un grupo de 14 jugadoras –entre ellas la tinerfeña Elena Buenavida, presenta en la puesta de largo del evento–, que componen el mismo bloque con el que España seguirá «trabajando hasta prácticamente viajar a Berlín».

Esperar por las de la WNBA

Y es que Méndez deberá esperar más de lo habitual para realizar sus últimos descartes, dado que cinco de sus jugadoras compiten casi hasta final de mes en la WNBA. «Siempre hemos tenido alguna compitiendo allí, pero es la primera vez que tenemos tantas», reconoce el seleccionador con cierta resignación, pero también con la obligación de abordar este problema desde un prisma positivo. «Estamos en un momento de cambio en el baloncesto, y hay muchas jugadoras europeas allí, no solamente de España. La época del lamento ya ha pasado y ahora lo que tenemos que hacer es adaptarnos y buscar la mejor manera para que tanto las que están aquí como las que vienen, se coordinen lo suficiente y que sean capaces de jugar a lo mismo durante mucho tiempo», relató el entrenador.

Ese déficit de no contar con varias de sus piezas más relevantes lo compensa España con el apoyo del resto. «Todas tienen que aportar algo», reseña Méndez, para el que «no hay ningún equipo en el mundo que juegue más en equipo que esta selección». Una filosofía cuya responsabilidad es «de la Federación». «Es una forma de entender el juego, que todas aporten, que ninguna destaque, y que se juegue en conjunto. Todos los entrenadores decimos que hay que jugar como equipo y ser un grupo, pero otra cosa es demostrarlo. Y en la Federación eso es una línea roja que no traspasamos», expone el gallego.

En un momento clave

Por su parte, Elisa Aguilar considera que el Torneo Internacional de Tenerife llega «en un punto importante en la preparación para el Mundial» para una selección que acudirá a Berlín «con todas las expectativas y con toda la ilusión». Para la presidenta de la Española la afición isleña tiene la ocasión de ver a «una selección con gente veterana y también joven como Elena [Buenavida]». «Además de talento fuerza y competitividad, posee algo que me encanta, y es que no tiene miedo», resaltó la exjugadora, convencida de que el plantel hispano abandonara el lunes Tenerife «con la mochila llena de cariño y de energía».

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Elisa Aguilar, Lope Afonso y Miguel Méndez, en la presentación el Torneo. / Alberto Nevado (EFE)

Mientras, el vicepresidente del Cabildo Insular, Lope Afonso, espera que este torneo sirva para que la selección «use Tenerife como plataforma para impulsarse hacia el mejor resultado posible en el Mundial». Además, el dirigente popular se congratulaba de que Tenerife siga siendo escenario de eventos de primer nivel, tanto de preparación –la selección ya estuvo presente en la Isla en la ventana de noviembre de 2023– como oficiales.