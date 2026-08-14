El CD Tenerife, Cervera y Dani Fernández: Según el reloj con que se mire

Los anhelos de la propiedad, la dirección deportiva y el cuadro técnico del CD Tenerife son coincidentes en cuanto al objetivo que todos comparten (sentar las bases para que el ascenso a Primera sea una realidad a la mayor prontitud posible) pero no siempre convergen en la forma de llegar a destino.

El nombre de Álvaro Cervera para el banquillo blanquiazul surgió en una reunión privada que Rayco García mantuvo en su domicilio de Santa Úrsula con Aitor Sanz, Enric Gallego y Ángel Rodríguez, entonces capitanes, cuando el ahora máximo accionista todavía no había asumido las riendas de la sociedad anónima.

Cervera y sus galones en el banquillo

Si Cervera volvió fue por el empeño y la pujanza de Aitor, que ahora es su ayudante; y luego con trabajo y resultados se ganó por méritos propios su continuidad en el cargo. No voy a decir que el entrenador tiene ahora plenos poderes, pero se ha ganado con creces -dos ascensos en las alforjas- los galones de capitán general en el ámbito de sus competencias. Que no son pocas, y que van desde la confección del once de cada semana a la elección de su guardia de corps (en su día le salvó el puesto al delegado).

El Eibar, rival de cuidado para empezar Pejiño, Lucas Nuñez o Unai Elgezábal son solo algunas de las nuevas caras del Eibar, primer rival para el Tenerife en su reencuentro con la Hypermotion. Aunque Guill negó la mayor -«me gustan todos los rivales», respondió con elegancia cuando le pregunté en Butarque el sábado pasado-, tengo la impresión de que en el representativo casi nadie habría elegido Ipurua como escenario favorito para comenzar. Tiene muy buena pinta el equipo armero, siempre rocoso en su feudo y con varios futbolistas capaces de desequilibrar en los metros finales. Un rival exigente que para el Tenerife llega cuando aún está ajustando las piezas y en el proceso de advertir a algunos de los nuevos (Viereck, por ejemplo) del alto nivel de los delanteros de la Hypermotion. Si se descuidan, peligro ante un oponente aspirante a ocupar la zona alta de la clasificación.

A Cervera le corresponden en exclusiva las decisiones que marcarán el destino del club y el suyo propio. Y el caso es que va a aferrarse a lo que sabe que va a funcionarle. Ocurre, sin embargo, que desde arriba tal vez querrían acelerar el reloj con algunas apuestas. Pongámosle nombre a una de ellas: Dani Fernández. En los altos despachos blanquiazules consideran al de La Laguna un lujo de futbolista, algo así como la joya de la corona de la factoría de Geneto.

En su momento el buen trabajo de Jony Vega propició la permanencia del canterano en el proyecto del representativo y el año pasado -que nadie lo olvide- fue Dani quien logró el último gran gol previo al ascenso. El logrado en Ponferrada fue el tanto que abrió para el Tenerife las puertas del paraíso de la Hypermotion -una bendición estar de vuelta aquí- y también significó el preludio de su renovación. Que ya estaba pactada y firmada, pero que el club decidió confirmar entonces aprovechando el brillo del gol y la resonancia de aquel partido notable que hizo Fernández en El Toralín.

Dani Fernández y la espera por su oportunidad

Llegados a este punto y con un nuevo curso a punto de comenzar, desde arriba asumen con deportividad y naturalidad que quien toma las determinaciones se llama Cervera. Él quita y pone, él decide. Pero algunos de los jefes no dejan de impacientarse cuando ven pasar los ensayos del verano y va poniéndosele a Dani carita de suplente.

Si ante el Cádiz en el Teide fue Martin Pecar el que se quedó a cero minutos, en Leganés le ocurrió exactamente lo mismo al canterano. Ni un suspiro de protagonismo, ni un indicio de que vaya a ser importante. Así que cabe esperar a que el míster decida que está lo suficientemente hecho para ser relevante (o sea, titular) y que no se instale -en las oficinas y el entorno- la sensación de que al futbolista local siempre le cuesta el doble que al de fuera ganarse el puesto, la continuidad, los galones...

El precedente de Ayoze Pérez

En un contexto de altísima responsabilidad y cuando las papas quemaban (mucho), justamente en El Toralín dio Cervera la alternativa a otro gran canterano (Ayoze Pérez) y la apuesta no pudo salirle mejor. Un gol del tinerfeño salvó al míster del despido y catapultó al club a una serie de resultados victoriosos consecutivos que casi le dejan a las puertas del playoff.

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Con Dani cabe esperar que ocurra lo propio, pero sin llegar al extremo de que haga falta un revulsivo o un catalizador para resolver una situación de extremo riesgo. Desde arriba desean que el momentus de Dani sea pronto -porque la calidad, el talento, el desparpajo y la personalidad le sobran- y desde el banquillo, visto lo visto, no tienen ninguna prisa. Cuestión de tiempos. Dos relojes diferentes para marcar las horas de un futbolista total.