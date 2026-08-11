Pedri vuelve a Tegueste como campeón del mundo: "Siempre llevo por bandera mi pueblo"

Pedri González ya es profeta en su tierra. A pocas horas de iniciar su séptima temporada con el FC Barcelona, el futbolista tinerfeño, de 23 años -en Primera División desde los 17-, regresó a Tegueste para recibir el cariño y el reconocimiento de su municipio tras otra temporada al máximo nivel, tanto en el fútbol continental con el Barça como, especialmente, después de la reciente conquista del Mundial con la selección española.

El centrocampista se incorporará mañana a la pretemporada azulgrana a las órdenes de Hansi Flick junto al resto de internacionales que todavía no habían iniciado el trabajo con el equipo: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Jules Koundé y Dani Olmo.

La Plaza de San Marcos se quedó pequeña

Tegueste se engalanó para recibir al orgullo de su pueblo. La cita, prevista para las 17:00 horas, ya dejaba entrever casi una hora antes que la tarde iba a tener algo especial. Las camisetas del Barcelona y de la selección española, e incluso alguna del Tegueste, se multiplicaban. La Plaza de San Marcos se quedó pequeña ante los varios centenares de aficionados que acudieron, muchos de ellos niños con el nombre de Pedri a la espalda. Pura admiración y orgullo de los teguesteros por uno de los suyos. El mejor preludio estaba servido.

Así fue el recibimiento de Pedri en Tegueste / Arturo Jiménez

Y apareció él. Acompañado por familiares y amigos, y con la Copa del Mundo y la medalla todavía en el pecho, Pedri salió al balcón del Ayuntamiento con la sonrisa de los jugones, la misma que no dejó de lucir en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el pasado 19 de julio, tras vencer a la Argentina de Leo Messi y coronarse como uno de los 49 futbolistas españoles que han ganado un Mundial. Vitoreado y ovacionado, Pedri dejaba traslucir en el rostro un sincero agradecimiento; un reconocimiento, probablemente, todavía más especial que las innumerables ovaciones que acostumbra a recibir en el Camp Nou.

"Cuando jugaba con mis amigos en la plaza era imposible soñar que iba a ganar un Mundial"

Pedri quiso compartir el momento con quienes le vieron crecer. Desde el balcón, recordó sus tardes en esa misma plaza, cuando jugar con sus amigos era el único sueño que tenía. Hoy, con una Copa del Mundo a sus espaldas, reconoce que jamás habría imaginado llegar tan lejos: “Cuando jugaba con mis amigos en la plaza era imposible soñar que iba a ganar un Mundial”.

El futbolista destacó además todo lo que hay detrás de una carrera profesional, esos sacrificios que no siempre se ven y que comenzaron desde muy pequeño, cuando tuvo que dejar atrás tiempo con su familia y sus amigos para perseguir su sueño. “Hay muchas cosas que no se ven, pero son momentos complicados que tienes que pasar si un día quieres ser futbolista”, explicó.

Pedri repasó la conquista del Mundial

Y de Tegueste, Pedri no piensa desprenderse nunca. “Siempre llevo por bandera mi pueblo”, afirmó, antes de recordar que fue allí donde se crio y donde aprendió buena parte de lo que hoy es. También hubo tiempo para la anécdota del pelo blanco, “una promesa” que tuvo que cumplir tras la conquista del Mundial, y para repasar una final que todavía parece difícil de creer.

Contó cómo afrontó la entrada al terreno de juego, consciente de que podía aportar al equipo y pensando en su familia. “Tenía que correr por ellos y por España”, destacó. Sobre el momento del gol de Ferran que terminó de encumbrar a la selección, relató que él se encontraba unos 15 metros por detrás del delantero valenciano cuando vio que la jugada acababa en gol y salió disparado a celebrarlo. “A correr, a saltar, y casi ni me lo creía”.

Tras recibir el mejor de los homenajes, Pedri se despidió de Tegueste y pondrá rumbo a Barcelona con la mejor de las resacas: la de haber sentido el cariño de los suyos.