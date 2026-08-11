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Luca Hoek se crece junto a Popovici: tercero y a semifinales

Esta tarde buscará la final de los 100 metros libres

Luca Hoek es la nueva estrella de la natación española

Luca Hoek es la nueva estrella de la natación española / RFEN

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Iker Kind

Luca Hoek debutó a lo grande en los Campeonatos de Europa de París. El catalán, de 18 años, se clasificó para las semifinales de los 100 metros libres con la tercera mejor marca (47.90), a tan solo 18 centésimas del récord de España. Además, nadó junto a su ídolo, David Popovici, que logró el mejor tiempo. Volverán a nadar juntos esta tarde de martes.

Hoek estuvo cerca de quedar segundo, siguiendo en todo momento la estela de Popovici, pero finalmente el croata Hribar (47.80) fue capaz de superarlo en los últimos metros. No hay mal que por bien no venga, ya que gracias a eso el español nadará en las semifinales de nuevo junto a Popovici, que parece haberle dado suerte en su primera prueba del Europeo.

"Sí. Me fijo mucho en él, porque ha sido siempre un chaval finito y sin mucho músculo, un poco como yo. Me encantan su humildad, su mentalidad y su forma de pensar. Es muy culto y habla muy bien. Hace poco vi en una entrevista que estaba entrenando para batir el récord del mundo y me asustó un pelín. Me encantaría nadar una final con él para luchar al máximo", aseguró Hoek sobre el rumano en una entrevista para Sport.

Hugo González, por poco

En la prueba de los 200 espalda, Hugo González sufrió más de lo esperado para clasificarse para las semifinales (1:58.11). En el último largo fue capaz de remontar varias posiciones, aunque quedó sexto en su serie y decimonoveno en la global. No salió bien y fue a remolque durante un tercio de la serie, aunque los últimos 50 metros, si hubieran durado un poco más, le habrían permitido escalar un poco más.

Lo contrario le sucedió a Diego Mira, que fue subiendo hasta la quinta posición durante los primeros 150 metros, pero se desinfló en el último tramo para acabar quedando octavo. Por los pelos, pero el español queda eliminado y no accede a las semifinales, con un tiempo de 1:58.29. El mejor de la serie fue el francés Nathan Muratory, que batió el récord mundial junior (1:54.87).

Garach, cumple

En la última prueba de la sesión matinal Carlos Garach consiguió el pase a la semifinal de los 800 metros libres con la séptima mejor nota del total de los participantes. El granadino compitió en la tercera de las series para parar el crono en 7:48.26, récord de España, para acabar así con una de las plusmarcas nacionales más antiguas, que estaba en manos de Marco Rivera desde el 28 de julio de 2009 en Roma. La final será este miércoles a las 20.03 horas.

En la final se había colado también un poco antes el relevo mixto 4x10 estilos con un cuarteto formado por Iván Martínez, Nil Cadevall, Laura Cabanes e Irene Ciércoles. Los españoles fueron segundos en su serie, por detrás de Gran Bretaña, con un crono de 3:45.87, también récord nacional. Una marca que los sitúa en la cuarta posición del total de participantes, por detrás del equipo de Atletas neutrales B (Rusia), Francia y Gran Bretaña.

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La final se disputará esta misma tarde para cerrar el programa vespertino (20.06 horas).

Fuente: Sport

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