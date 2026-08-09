La Premier importa el talento de los técnicos españoles a sus banquillos

Los clubes de la Premier se cansaron de comprar cañas en España y ahora quieren que los españoles les enseñen a pescar. Solo así se puede explicar que esta temporada que comienza en Inglaterra uno de cada cuatro entrenadores que ocupan sus banquillos sean españoles. Mikel Arteta, Unai Emery, Andoni Iraola, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa dirigirán clubes ingleses en este arranque de la temporada 2025-26.

Arteta defiende corona

Mikel Arteta defenderá la corona después de dar el título al Arsenal 22 años después. El 'boring boring Arsenal' de Nick Hornby se proclamó campeón con el donostiarra a los mandos. Un triunfo con nítido sabor español, ya que en las filas gunners aparecen hasta cinco jugadores internacionales de la actual campeona del mundo como David Raya, Kepa Arrizabalaga, Mikel Merino, Martín Zubimendi y Christian Mosquera. No es el único guipuzcoano, porque el banquillo del Aston Villa lo lidera un técnico de Fuenterrabía, el inimitable Unai Emery, que les ha llevado a la Champions por primera vez en 41 años y les hizo conquistar la Europa League.

Otro donostiarra, Xabi Alonso, de histórico pasado con el Liverpool, se hace con el banquillo del siempre exigente Chelsea. Llega después de una traumática experiencia en el Real Madrid para intentar desarrollar el fútbol que desplegó su deslumbrante Bayer Leverkusen. Y habrá otro guipuzcoano, de Usúrbil, Andoni Iraola. Después de llevar al Bournemouth a pelear por posiciones europeas el Liverpool le confía su proyecto durante las tres próximas temporadas. El quinto técnico es el zaragozano Álvaro Arbeloa, que hizo un master express en el banquillo del Real Madrid supliendo a su amigo Xabi Alonso y ahora asume el reto de dirigir al Spanish Fulham, para el que ha reclutado a Gonzalo García y César Palacios, además de tener al central Jorge Cuenca.

Después de 10 años la Premier arrancará sin Pep Guardiola en el banquillo del Manchester City. Un técnico que ha hecho historia sumando seis títulos de Liga y la ansiada Champions que perseguía el club inglés desde el desembarco el City Football Group desde Abu Dhabi. Pep ha cambiado la concepción del fútbol en Inglaterra, donde ahora también se sale jugando desde atrás y los porteros han dejado de ser buenos en el juego aéreo para tener también buen pie den la salida. Junto a él se marcha Rodrigo Hernández, Balón de oro en 2024 y Balón de oro del pasado Mundial, un jugador que tendrá una estatua en las afueras del Etihad Stadium.

La victoria de España en el Mundial, y sobre todo la forma en la que consiguió, ha animado a los clubes a apostar por entrenadores españoles que fabrican equipos de fútbol como el que ha armado Luis de la Fuente para ganar Mundial, Eurocopa y Nations League. Un equipo que impone su estilo, su ritmo y que neutraliza las fortalezas del rival. Un estilo que en otro tiempo era denostado por los hinchas ingleses, pero que ahora ha sabido integrarse en el fútbol de ritmo alto con idas y vueltas que convierte a la Premier en la Liga más atractiva del mundo. Once mil millones de euros recibirá por la venta de sus derechos de imagen mientras LaLiga pasa de los dos mil con dificultades.

Habrá casi una treintena de españoles en la Premier porque a los cinco entrenadores se le suman 23 futbolistas. Futbolistas que están consolidados como el mejor portero del campeonato el año pasado, el catalán David Raya, o futbolista que llegan para hacerse nombre en una Liga que ofrece una visibilidad mundial como los delanteros Álvaro 'El Toro' Rodríguez o Gonzalo García. A día de hoy contar con un futbolista español es sinónimo de calidad, de excelencia. Nadie lee mejor los partidos ni descifra con más facilidad las defensas rivales. Esto ha provocado el cambio en las formas de entrenar, de analizar en vídeo los encuentros y hasta de realizar los cambios planteando encuentros con dos periodos totalmente diferenciados.

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La Premier se enamoró de España hace muchos años y el romance continúa vigente. La vehemencia inglesa casa perfectamente con la pasión española y por más que los inventores del fútbol sigan cantando en las gradas 'Football coming home' cada vez que juega su selección, saben que si hay un español metido por medio la cosa irá a mejor.