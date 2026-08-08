Izan Guevara se hace con la pole a ritmo de récord

Izan Guevara (Boscoscuro) ha logrado la 'pole position' y un nuevo récord absoluto del circuito de Silverstone, en la segunda clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2.

Guevara, que sumó su tercera 'pole' de la temporada, tras las de Francia (Le Mans) y Hungría (Balaton Park), marcó un mejor tiempo de 2:01.483 con el que batió el anterior récord, que había conseguido el también español Daniel Holgado (Kalex) en la práctica oficial con 2:01.815.

Entre los aspirantes a lograr el pase de la primera a la segunda clasificación se encontraba en la categoría de Moto2 el campeón del mundo de Moto3 de 2024, el hispano colombiano David Alonso (Kalex), que por cuarta vez en la temporada se vio obligado a disputar la primera selección de pilotos.

Como él, en la primera clasificación hubo nombres ilustres como los del italiano Tony Arbolino, el estadounidense Joe Roberts, el turco Deniz Öncü, el japonés Ayumu Sasaki o los españoles Ángel Piqueras, Arón Canet y José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 en 2025.

Nada más comenzar esa primera clasificación quedó fuera de la misma el japonés Taiyo Furusato, quien sufrió una fuerte caída en la curva catorce y dejó su Kalex prácticamente destrozada, mientras en cabeza se situaron cuatro pilotos en un estrecho margen de apenas 87 milésimas de segundo.

Tony Arbolino, Joe Roberts, Alberto Ferrández y Deniz Öncü eran los integrantes de ese cuarteto, que llegó así al tramo final de la tanda, en el que el estadounidense Roberts se encaramó a la primera plaza con 2:02.187, con David Alonso que ascendía al tercer puesto y dejaba fuera, provisionalmente, al turco.

En otro punto del circuito, Arón Canet (Boscoscuro) se iba por los suelos y a David Alonso le dejaba fuera de la segunda clasificación, por primera vez en lo que va de temporada, la última vuelta del neerlandés Zonta Van den Goobergh (Kalex).

Lograron pasar a la siguiente ronda Joe Roberts, Tony Arbolino, Ayumu Sasaki y Zonta Van den Goorbergh.

El líder de Moto2, Manuel González, salió en la segunda clasificación dispuesto a dar un 'golpe sobre la mesa' para dejar clara su superioridad, pero no lo logró a las primeras de cambio.

Con un tiempo de 2:02.373 se 'quedó' en la sexta posición, mientras Izan Guevara (2:01.483), estableció un nuevo récord absoluto de la categoría, y el indonesio Mario Aji (Kalex) y Zonta Van den Goorbergh protagonizaban un accidente en la curva once.

Bandera roja

Ambos se fueron por los suelos en una zona muy peligrosa del circuito, pues el piloto indonesio acabó deslizando hasta volver a la pista, y el neerlandés se cayó de su moto, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para que los pilotos pudiesen ser atendidos y limpiada la zona del percance.

8 minutos y 41 segundos 'campeaban' en el cronómetro, algo que seguro iba a trastocar los planes de muchos equipos y pilotos. Izan Guevara lo tuvo muy claro y cuando se reanudó la sesión de entrenamientos ni siquiera se molestó en regresar a la pista para mejorar y tan solo lo hizo para poder practicar la salida.

Y si en esos minutos finales Iván Ortolá consiguió el segundo mejor tiempo, por delante de Alonso López, que intentó mejorar su registro personal hasta el último momento, con parciales de vuelta rápida en los tres primeros sectores, aunque en el último se encontró con varios pilotos en su trazada y acabó segundo con 2:01.809.

Hasta seis españoles acabaron entre los ocho primeros, con Izan Guevara, Alonso López e Iván Ortolá en la primera, Manuel González, Daniel Muñoz y el checo Filip Salac en la segunda, y Daniel Holgado, Alex Escrig y Joe Roberts en la tercera.

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La cuarta línea la ocuparán el japonés Ayumu Sasaki, el australiano Senna Agius y el italiano Celestino Vietti.

Fuente: Sport