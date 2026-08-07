FÚTBOL
Bernardo Silva será la gran atracción en el amistoso ante el Ferencvaros
El portugués se estrena en la convocatoria junto a Brahim y Rudiger. Diomande pasó el reconocimiento, pero no se dejó ver por Valdebebas ni entra en la convocatoria
El Real Madrid viaja a Hungría para disputar su segundo partido amistoso oficial de la pretemporada ante el Frencvaros. Será en Budapest y la gran novedad de la convocatoria es la inclusión de Bernardo Silva, que debutará como jugador del Real Madrid. El portugués es uno de las novedades junto a Brahim y a Antonio Rudiger, jugadores todos que se han incorporado al trabajo con el equipo esta misma semana.
Quien no está en la convocatoria es el marfileño Yan Diomande, que pasó el reconocimiento médico. El joven extremo de 19 años ya es jugador blanco después que de el Real Madrid haya cerrado su traspaso en 135 millones, lo que le convierte en el futbolista más caro de la historia del club. Diomande no se dejó ver por Valdebebas este viernes durante el entrenamiento y comenzará a trabajar con sus nuevos compañeros la semana que viene.
El otro nombre propio de la actualidad blanca, Vinícius, sí ha viajado con el equipo y estará en Hungría. Después de su renovación hasta 2032, en la que ha logrado que el Real Madrid le mejorase el sueldo de 18 a 24 millones netos por temporada, además de quedarse con el 70% de sus derechos de imagen, el brasileño está eufórico porque considera que ahora sí tiene el estatus de estrella máxima en el club que se ha ganado. Habrá que ver luego su convivencia con Kylian Mbappé, el jugador que Florentino Pérez ha designado como jugador franquicia de este equipo.
Esta es la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Ferencvaros en el segundo amistoso de la pretemporada, que se disputará en el Ferencvaros Stadion de Budapest, Hungría (sábado, 19:00).
CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:
Porteros: Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro.
Defensas: Trent, Á. Carreras, Rüdiger, Huijsen, Dumfries, Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas.
Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.
Delanteros: Vini Jr., Brahim, Endrick, Carlos Espí y Daniel Yáñez.
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Fuente: El Periódico
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