Yan Diomande ficha por el Madrid por siete temporadas

Yan Diomande ya es, por fin, nuevo jugador del Real Madrid. El club blanco ha hecho oficial la contratación del extremo de Costa de Marfil, que abandona el RB Leipzig apenas un año después de aterrizar en Alemania. La operación podría alcanzar los 140 millones de euros entre fijo y variables y el futbolista firma por siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

El montante fijo de la operación es de 125 millones de euros, a los que se podrían añadir 10 millones de euros en variables fáciles de conseguir y otros 5 millones en variables algo más complicadas. Además, el 5% del montante fijo de la operación irá destinado al Leganés. En definitiva, el extremo puede convertirse en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

Un anuncio muy esperado después de que la negociación se prolongase más de la cuenta por un conflicto entre los actuales y los pasados agentes del jugador. El Madrid ya tiene al ‘galáctico’ de este verano. Esa es la etiqueta con la que llega Diomande, elegido después de que el Bayern levantase un muro alrededor de Michael Olise, el gran deseo inicial de Florentino Pérez. La imposibilidad de abrir una negociación por el internacional francés provocó que el club recuperase una opción que ya figuraba en sus informes.

El Leipzig vuelve a demostrar su capacidad para multiplicar el valor de sus activos. El conjunto alemán pagó alrededor de 20 millones por Diomande y, un año después, venderá al atacante por una cantidad cercana a seis veces esa inversión. El Leganés, su anterior equipo, también obtendrá una importante cantidad de dinero.

Diomande, en un partido con el Leganés en 2025. / EFE

Una apuesta con 46 partidos

La dimensión económica de la operación contrasta con la todavía corta trayectoria del jugador. Diomande ha disputado 46 partidos oficiales con primeros equipos profesionales: diez con el Leganés y 36 con el RB Leipzig, repartidos entre 33 encuentros de Bundesliga y tres de Copa. Si se añaden sus 13 internacionalidades con Costa de Marfil, alcanza los 59 partidos en categoría absoluta.

El Real Madrid considera que esa experiencia ha sido suficiente para confirmar las condiciones de uno de los atacantes con mayor proyección del mercado. El club compra presente, pero también potencial, en una operación que responde tanto a la búsqueda de un golpe de efecto como a las necesidades detectadas por José Mourinho.

Fuentes cercanas al entrenador portugués definen a Diomande como un jugador capaz de aportar “imprevisibilidad” y destacaban especialmente su versatilidad. El costamarfileño puede desenvolverse en los dos flancos del ataque, una característica que ofrece a Mourinho diferentes posibilidades para construir una línea ofensiva más agresiva, explosiva y menos previsible.

El técnico busca un equipo vertical y pragmático en su aproximación a la portería. Dentro de esa idea, Diomande ofrece desborde, velocidad y capacidad para cambiar de banda, además de elevar la competencia en un ataque que durante la pasada temporada funcionó bajo la lógica de Mbappé, Bellingham y Vinicius como piezas prácticamente intocables.

Diomande, futbolista del Leipzig y Costa de Marfil / EFE

El Madrid se impone al PSG

El fichaje también contiene una importante carga simbólica. El PSG había alcanzado un acuerdo personal con Diomande, según informó L’Équipe, antes de que el Real Madrid intensificase sus movimientos y consiguiese convencer al jugador. El club blanco termina llevándose así una operación en la que volvió a cruzarse con su gran adversario en el mercado europeo.

La llegada de Diomande también está relacionada indirectamente con otra de las grandes carpetas abiertas en el Real Madrid. El costamarfileño comparte agencia de representación, ROC Nation, con Vinicius, quien ha entrado sin renovar en su último año de contrato, aunque tras la reunión de ayer todo hace indicar que terminará quedándose.

Los representantes de ambos jugadores se desplazaron a Madrid con dos asuntos sobre la mesa: completar el fichaje de Diomande y seguir buscando una solución para Vinicius. Son operaciones independientes, pero conectadas por una agencia que tendrá un papel protagonista en el presente y el futuro inmediato del ataque madridista.

Yan Diomande, en el amistoso frente a Francia / @yandiomande

En el plano deportivo, Diomande aumenta la competencia de Vinicius y permite tener una opción de nivel en los dos perfiles. Su capacidad para actuar tanto por la izquierda como por la derecha permite que ambos compartan equipo, pero también concede a Mourinho una alternativa real en unas posiciones que hasta ahora tenían jerarquías muy marcadas.

El Real Madrid incorpora así juventud, desborde y versatilidad, pero también asume una de las mayores apuestas económicas de su historia por un futbolista todavía en construcción. La tarea de Mourinho será conseguir que el potencial y la imprevisibilidad que han convencido al club se traduzcan en rendimiento inmediato en una temporada en la que el Real Madrid necesita volver a ganar tras dos años sin títulos.

Fuente: Sport