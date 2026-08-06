El Real Madrid ya sabe que Rodri se va al Barça

La bomba del verano ha explotado. Según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del club de Concha Espina Rodrigo Hernández ha comunicado al Real Madrid su negativa a fichar por los blancos y se convertirá en jugador azulgrana en las próximas horas. El Real Madrid tenía atado al jugador del Manchester City, que concluye contrato con el conjunto inglés el próximo verano, y que había informado de su intención de regresar a España después de la marcha de Pep Guardiola. Los blancos habían cerrado un acuerdo con el futbolista, que llevaba meses hablando con Florentino Pérez y los dirigentes blancos. Sin embargo, después de cerrar el acuerdo con el futbolista y de sentarse con el City a negociar, los blancos priorizaron las operaciones de Yan Diomande y la renovación de Vinícius.

Cansado de esperar

El madrileño se ha cansado de esperar que el club que preside Florentino Pérez cerrase con el Manchester City la operación. El marfileño estaba viajando a Madrid en estas horas y el brasileño ha ganado el pulso al equipo blanco logrando que cediera en sus exigencias, pero esa demora ha provocado que el Barça apareciera en escena. El Manchester City pidió al Real Madrid 80 millones de euros por el traspaso de Rodri y los blancos ofrecieron 40. Una negociación que estaba condenada a encontrarse en los 60 millones que, en realidad, contemplaba Florentino Pérez. 45 millones fijos y 15 en variables se advertía en las oficinas del Bernabéu que costaría fichar al Balón de Oro. Hasta que el Barcelona ha entrado en escena.

Finalmente, el futbolista ha dado luz verde al City para negociar con los azulgranas el traspaso del internacional español. En estos días varios internacionales azulgranas de la selección han tratado de seducir a Rodri para que reclutarlo para un Barcelona que tiene más que ver con su estilo de juego que el Barcelona. Mourinho ya había telefoneado al jugador y sabía de su predisposición por militar en el Real Madrid, donde el técnico portugués le había prometido galones en el mediocampo. Pero Rodri también había recibido el feedback de exjugadores del Real Madrid que no le recomendaban fichar por un equipo dirigido por Mourinho y presidido por Florentino Pérez. Además, el centrocampista era consciente de que hay parte de la afición madridista que no le perdona haber arrebatado el Balón de Oro a Vinícius, con quien tampoco mantiene una relación fluida. Esa lucha de egos en el vestuario blanco entre Vinícius y Mbappé parece haber hecho que Rodri se haya planteado el desembarco en el Barcelona, donde sabe que el entrenador y los compañeros celebrarían su llegada.

Noticias relacionadas

Precisamente esta ha sido la justificación que ha dado el reciente Balón de Oro del Mundial al Real Madrid para argumentar su inesperada decisión. Entre los agrumentos de Rodri han aparecido el estilo de juego azulgrana, el legado de Guardiola, bajo cuyas órdenes ha trabajado durante las últimas temporadas, y la relación que mantiene con los jugadores de la selección con los que ha convivido en la Selección, donde no había ningún jugador blanco. Se cierra así la bomba del verano, el Barcelona robando al Real Madrid el fichaje del Balón de oro del Mundial.