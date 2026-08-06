Los futbolistas del Mundial cumplen sus promesas: Gavi se tiñe el pelo rosa y Cucurella se tatúa la cara de Luis de la Fuente

Marc Cucurella y Gavi ya han demostrado que las promesas que hicieron durante el Mundial no eran solo una broma. Menos de tres semanas después de que España se proclamara campeona del mundo el pasado 19 de julio, los dos futbolistas han cumplido los retos que se habían marcado si la selección levantaba el trofeo. Mientras el nuevo jugador del Real Madrid se ha tatuado el rostro del seleccionador Luis de la Fuente, el centrocampista del Barça se ha teñido el pelo de rosa fucsia.

La promesa de Cucurella se hizo viral semanas antes de la final. Durante una entrevista con Juanma Castaño, el lateral aseguró que, si España ganaba el Mundial, se tatuaría la cara de Luis de la Fuente. "Creo que está bien, creo que es un buen recuerdo", comentó entre risas entonces. Apenas diez días después del triunfo de la selección, el futbolista publicó en Instagram varias imágenes del proceso del tatuaje acompañadas de un mensaje: "Promesa cumplida". En el diseño aparece la cara del seleccionador español sosteniendo la Copa del Mundo.

Quien también ha querido demostrar que cumple sus promesas ha sido Gavi. El jugador había prometido que cambiaría radicalmente de look si España ganaba el campeonato y este jueves 6 de agosto compartió dos fotografías en Instagram mostrando su nuevo pelo teñido de rosa fucsia. Su peluquero, Raúl Sanromá, ha publicado un vídeo del proceso de corte, decoloración y tinte bajo el mensaje: "La palabra es la palabra, lo prometido es deuda".

Tras Cucurella y Gavi, los aficionados esperan que el resto de futbolistas cumplan sus promesas. Álex Baena y Borja Iglesias también prometieron tatuarse la cara de Luis de la Fuente si España lograba el título, mientras que David Raya habló de hacerse un tatuaje relacionado con el Mundial, pero descartó el rostro del seleccionador.

También siguen pendientes las promesas de Pedri y Ferran Torres. El primero aseguró que se teñiría el pelo de blanco o rubio si España era campeona, mientras que el delantero valenciano prometió raparse completamente la cabeza. De hecho, durante la recepción oficial de la selección en el Palacio de la Zarzuela, la princesa Leonor le preguntó entre sonrisas: "¿No te ibas a rapar el pelo?".

Otro de los focos está puesto en Lamine Yamal. El futbolista del Barcelona prometió en su canal de YouTube que, si España ganaba el Mundial, dejaría crecer la barba y el bigote durante tres semanas y además sortearía un centenar de auriculares Beats entre sus seguidores.