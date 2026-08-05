El barrio de Vallecas declara la guerra a Presa mientras el Rayo se niega a pagar por jugar en Butarque

El pasado lunes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, se reunió con el presidente y propietario del Rayo, Raúl Martín Presa, su vicepresidente, José María Sardá, y dos de los capitanes, Isi Palazón e Iván Balliu, en representación de la plantilla. La reunión se celebró para desbloquear el impedimento del Rayo al acceso de la Comunidad de Madrid al estadio, mientras llevaba a cabo tareas de limpieza y acondicionamiento.

Esto provocó una denuncia del Gobierno regional a la entidad vallecana y la extinción de la concesión del estadio al Rayo porque necesita unas reformas que oscilarán entre los dos y seis meses debido a "graves deficiencias de seguridad". La Comunidad había encargado una auditoría de unas cien páginas en la que se recogen una veintena de deficiencias de seguridad y la situación deficitaria de las instalaciones. La afición, que ha denunciado en repetidas ocasiones que "el estadio lleva 15 años completamente abandonado", confirmó que la prioridad es volver a Vallecas únicamente cuando existan garantías de seguridad.

Jugadores y aficionados, contra Presa

La plantilla también se había pronunciado a ese respecto antes de la reunión con el Gobierno regional advirtiendo que "hace muchos años que la afición denunciaba el estado de nuestro estadio. Durante demasiado tiempo esas advertencias no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad y el Rayo. Hoy nos encontramos con las consecuencias. Esto se podría haber evitado". Y el domingo los aficionados habían celebrado una Asamblea Rayista con la participación de 400 peñistas que mostraron su oposición a Martín Presa y el cierre de Vallecas. Una hora de reunión en la que habló de las medidas que pueden tomar los aficionados tras conocerse que el estadio al que se acogió Presa como alternativa para la disputa de los partidos de Liga mientras Vallecas esté cerrado será El Plantío de Burgos. La asamblea terminó con el clásico cántico de "¡Presa, vete ya!".

El Rayo Vallecano permitió este martes el acceso al Estadio de Vallecas a los técnicos de la Comunidad de Madrid. / Maria Aguilella Pardo / EFE

Los representantes de la Agrupación de Peñas aseguraron que en una reunión mantenida con la Comunidad de Madrid se les informó que la concesión del Estadio de Vallecas no volverá a ser otorgada al Rayo Vallecano mientras Martín Presa continúe al frente del club. Y se habló sobre la campaña de abonados, que se ha intentado paralizar desde la Agrupación con la colaboración de FACUA, además de reclamar la devolución del importe de los abonos considerando que el traslado a Burgos impedirá a los aficionados disfrutar de las condiciones por las que han pagado. Aún así se insistió en renovar el abono para evitar perder la antigüedad del mismo, más allá de que las reclamaciones sigan su curso.

Los aficionados pidieron no acudir a los partidos si el Rayo juega como local fuera de Vallecas, sea en Burgos o en Leganés como ha propuesto la Comunidad para no obligar a afrontar un desplazamiento de la afición. "Nosotros no dejaremos nunca solo al Rayo porque quien lo hace es su presidente. El Rayo solo puede jugar de local en Vallecas". Y se acordó organizar una movilización en Vallecas coincidiendo con la cuarta jornada liguera, frente al Racing, tanto si se juega el partido en El Plantío o en Butarque.

Los funcionarios entraron en Vallecas

Este martes el Rayo permitió entrar por fin a los funcionarios de la Comunidad al estadio de Vallecas. A las 12:00 horas cinco técnicos del Gobierno regional se personaron en las instalaciones y pasaron algo más de una hora y media dentro. El club cumple así lo pactado en la reunión del lunes. Presa y el club confía en acreditar que cumple los requerimientos de la Comunidad y que el estadio estará apto para el estreno liguero del 20 de agosto, pero el Gobierno insiste en que hay deficiencias en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y alumbrado de emergencias, así como las condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad. Y que será prácticamente imposible que se juegue en Vallecas en los primeros partidos de Liga.

De Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, ha asegurado que "el Rayo Vallecano jugará fuera de la Comunidad de Madrid por dinero. El Leganés le solicita un alquiler, mientras el Burgos sólo le pide los gastos que genere abrir su estadio. El Rayo planteaba jugar los tres primeros partidos en Leganés, pero la Comunidad solo contempla ayudar para el primero. Tienen que pensar en la afición. La Comunidad de Madrid ha dicho basta y es un punto de no retorno. Hay que colaborar para resolver este contratiempo". El asunto está en un callejón sin salida y la afición ha declarado la guerra a un Presa al que solo esperan ver fuera de la presidencia del Rayo. Y mientras Javier Tebas, presidente de LaLiga, se pone de perfil mostrando una inquietante complicidad con su amigo Presa.