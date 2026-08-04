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Vinícius: "Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y que haga mi fútbol”

Este miércoles está prevista la reunión entre los agentes del brasileño, de la empresa Roc Nation Sports, y los dirigentes del Real Madrid en una últuma reunión decisiva para conocer si renueva

Vinícius, en un entrenamiento con el Real Madrid

Vinícius, en un entrenamiento con el Real Madrid / Real Madrid

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Vinícius Júnior afrontó su segundo entrenamiento de la pretemporada con el Real Madrid, aunque el lunes hubo sesión doble, mientras se acerca el momento de que sus agentes se sienten con los ejecutivos blancos para tratar de cerrar una renovación que cada vez parece más complicada. El brasileño realizó sus primeras declaraciones al canal del club y confesó sentirse "muy bien. Estoy conociendo al nuevo entrenador y a los nuevos compañeros y estamos entrenando muy fuerte".

La relación con Mourinho

El futbolista llega de un Mundial en el que pese a ser el mejor jugador de Brasil no pudo evitar que la verde-amarhela se quedase en octavos, donde cayó ante la Noruega de Haaland. Ahora regresa a Valdebebas, donde se ha encontrado con José Mourinho como nuevo entrenador del equipo blanco. Vinícius reveló que el portugués le ha pedido que "sea como siempre he sido en el campo. Que sea feliz, alegre y siga haciendo mi fútbol".

Sobre la exigencia física que ha encontrado estos días con Mourinho, el brasileño advirtió que el plan del técnico es "prepararnos bien físicamente para que durante la temporada tengamos menos lesiones y pueda contar con todos durante la temporada entera". Y descubrió que este martes ha tocado "un poco de gimnasio para cargar más las piernas. Ha sido muy buen entrenamiento, aunque todos salimos muy cansados. La pretemporada es así y ahora hay que prepararse para el trabajo de mañana".

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Reunión clave

Este miércoles está previsto el encuentro entre José Ángel Sánchez y Juni Calafat y los agentes de Roc Nation Sports que representan a Vinícius para ver si se pueden acercar unas posturas que a día de hoy están muy distanciadas. En la última reunión que se produjo en Valdebebas tras el Mundial de Clubes, parece que las dos partes se acercaron y mostraron voluntad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, hay un par de elementos de la negociación que les siguen alejando. La prima de fichaje que exigen los agentes del jugador, ya que el próximo verano quedaría libre y podría negociar con el Arsenal o con quien quiera libre, lo que le asegura esa prima de fichaje. Y la exigencia de recuperar el 80% de los derechos de imagen por parte del futbolista, que cuenta con numerosos y sustanciosos contratos publicitarios que están dejando mucho dinero en las arcas del Real Madrid.

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Fuente: El Periódico

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