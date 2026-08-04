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El Metropolitano acogerá el España - Inglaterra de la Nations League

La selección española recibirá a los 'Three Lions' en Madrid el domingo 15 de noviembre en la sexta y última jornada de la fase liga de la UEFA Nations League

España se medirá a Inglaterra en el Metropolitano

España se medirá a Inglaterra en el Metropolitano / RFEF

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El equipo dirigido por Luis de la Fuente afrontará una cita que puede resultar decisiva en la lucha por estar en su cuarta Final Four de la Liga de Naciones de forma consecutiva. Frente a frente estarán dos de las grandes potencias del fútbol internacional, semifinalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y habituales protagonistas en las rondas definitivas de las principales competiciones continentales y mundiales.

El Riyadh Air Metropolitano, con capacidad para 70.692 espectadores, volverá a vestirse de gala para recibir a la vigente campeona del mundo y de Europa. Desde su inauguración, el estadio del Club Atlético de Madrid ha acogido tres encuentros de la Selección absoluta masculina. El recinto madrileño vivió su estreno internacional el 27 de marzo de 2018 con la histórica goleada por 6-1 frente a Argentina, antes de albergar el triunfo por 5-0 ante Rumanía que certificó la clasificación para la Eurocopa 2020 y el empate sin goles frente a Portugal en el amistoso de preparación para el torneo continental disputado en junio de 2021. Hasta la fecha, España permanece invicta en el Metropolitano, donde suma dos victorias y un empate, con un balance de once goles a favor y solo uno en contra.

El duelo ante Inglaterra sumará un nuevo capítulo a una de las rivalidades históricas del fútbol europeo. Ambas selecciones se han enfrentado en 28 ocasiones, con un balance de 11 victorias para España, cuatro empates y 13 triunfos ingleses. El precedente más reciente permanece grabado en la memoria del fútbol español: la final de la Eurocopa de 2024 disputada el 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, donde el combinado de Luis de la Fuente conquistó el cuarto título continental de su historia. La enorme igualdad entre ambos combinados volverá a ponerse de manifiesto con un doble compromiso de máximo nivel —26 de septiembre en Londres y 15 de noviembre en Madrid— que puede resultar definitivo en la pelea por una plaza en la fase final de la Nations League.

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Fuente: El Periódico

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