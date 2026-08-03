Ethyan González, futbolista del NorthEast United FC: "Si hubiese seguido con la vida que tenía hace cinco años, hoy no sería futbolista"

El pasaporte del crusantero Ethyan González empieza a contar una historia cuanto menos curiosa. España, Portugal, Catar y ahora la India, donde afronta una nuevo aventura con el NorthEast United FC de la Primera División. Un camino poco habitual para un futbolista todavía de 24 años que ha decidido salir de su zona de confort para seguir creciendo. Recién aterrizado en su nuevo destino, el ariete exblanquiazul habla para EL DÍA de su nueva etapa, de madurez y de un jugador diferente al que un día apareció en el Rodríguez López.

El NorthEast United FC, su nuevo destino, ya ha echado a andar con una goleada en su estreno copero (6-0).

Sí, no pude jugar porque llegué ayer por la noche.

¿Cuándo cree que podrá estrenarse?

Yo creo que debutaré el próximo día 8, el domingo.

Después de tantos meses parado, ¿hay ganas ya de volver a competir?

Sí, la verdad. Al final han sido unas vacaciones superlargas porque terminé la temporada en mayo.

Me gusta vivir nuevas experiencias y afrontar nuevos retos; voy a la India con ganas de crecer

Entiendo que hasta ahora ni siquiera había pisado la India, ni para cerrar la firma del contrato, ¿no?

Sí, exacto. Ayer fue mi primer contacto con el país. Yo firmé todo a través de llamadas y de forma telemática.

¿Hay alguna cara conocida en su nuevo vestuario?

Sí. Está Eneko, que jugó en la Cultural el año pasado. Después también está Antonio Moyano, cordobés, que hace años jugaba en el Sabadell. Somos varios españoles y, gracias a Dios, eso hace que todo sea mucho más ameno.

¿Cómo surge la opción de la India?

Al final nosotros, los futbolistas, estamos abiertos a cualquier tipo de situación. Yo soy una persona a la que le gusta vivir nuevas experiencias y afrontar nuevos retos. Surgió esta oportunidad, la valoramos y pensamos que era una buena opción. Somos jóvenes, estamos dispuestos a aprovechar este tipo de experiencias y creemos que era un buen momento para venir aquí.

No son pocos los kilómetros que acumula ya en el fútbol. España, Portugal, Catar, ahora la India…

Sí, claro. Como te digo, somos jóvenes y tenemos la suerte de poder vivir en varios lugares. Al final eso es con lo que te quedas. Creo que podemos crecer en esta liga, que cada vez está siendo mejor, y vamos a ver cómo sale este año.

Todavía no ha podido comprobarlo sobre el césped, pero ¿qué espera encontrarse en el fútbol indio?

No te puedo comparar todavía porque no he tenido la suerte ni de jugar ni de ver partidos. Pero seguramente será una liga competitiva, como todas, y habrá que entrenar duro para estar al nivel.

Han pasado unos años desde aquel Ethyan que vimos en Tenerife. ¿Qué jugador llega ahora a la India?

Vengo con otra mentalidad, con ganas de crecer, con ganas de ayudar al equipo metiendo goles. Siempre he sido un luchador y voy a demostrar la mente fría que tengo hoy en día.

El mejor club para crecer como futbolista en Canarias es el Tenerife

¿Esa mente fría que ha ido construyendo con los años?

Claro. Cada año y cada experiencia me han enseñado que con trabajo se llega más lejos. Eso es una de las cosas que me hacen ser quien soy.

¿Es otro Ethyan el que llega ahora a esta nueva aventura respecto al que vimos en el Rodríguez López?

Sí, totalmente. Estaba en una época de mi vida en la que no tenía las cosas muy claras. He madurado muchísimo y me he dado cuenta de que las cosas han cambiado. Normalmente, si hubiese seguido con la vida que tenía hace cinco o seis años, hoy no sería futbolista. Gracias a Dios supe darme cuenta de cómo había que hacer las cosas para poder cumplir el sueño de cualquier jugador.

¿Qué cifra de goles le gustaría alcanzar este año?

Como te he dicho siempre, no soy una persona que se marque cifras o números, pero espero llegar, como mínimo, a los diez goles.

Y con el grupo, ¿hasta dónde cree que puede llegar con el NorthEast United FC?

Hoy tuve la primera toma de contacto con el grupo y la verdad es que veo muy buen ambiente y muy buen rollo dentro del vestuario. Seguramente eso será un punto a favor para nosotros. Vamos a intentar conseguir todo lo que nos proponga el club.

Kiko Ratón contó a este periódico recientemente que le recomendó a su sobrino Viti, tras concluir su etapa en el Tenerife, salir de Canarias para seguir creciendo como futbolista. Usted hizo ese mismo camino muy joven. ¿Comparte esa visión?

A ver, no debería ser así. Nosotros en casa deberíamos tener mucho más apoyo y tener más oportunidades. Yo no te voy a decir que no las tuve. Alguna oportunidad tuve, pero siento que me merecía tener alguna más. Pero bueno, al final eso es cosa de cada persona y de la confianza de cada uno. Si él me dice que cree que va a ser mejor salir fuera, yo te digo que el mejor club para crecer como futbolista ahí, en Canarias, es el Tenerife. Estando en Tenerife, si te llama el Tenerife, para crecer es el mejor club al que puedes ir; no es irte fuera, claro que no, si en casa lo tienes. Pero después, a medida que vas creciendo y vas haciendo las cosas bien, deberías tener una oportunidad.

En su caso, ¿le gustaría volver algún día y tener esa segunda etapa?

Claro que me gustaría. Obviamente que sí.