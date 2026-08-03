Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenida y extraditada desde TenerifeCierre del Anillo InsularChiringuitos en Las TeresitasDetenidos por malos tratosTiempo en TenerifeCueva de Los CabezazosCrisis migratoria en Ceuta, última hora
instagramlinkedin

Fútbol

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

Los encuentros se disputarán los días 18 y 19, la ida, y 25 y 26 la vuelta

El trofeo de la Champions League

El trofeo de la Champions League / SEDAT SUNA / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La eliminatoria Celtic-LASK y los enfrentamientos de los ganadores de la tercera ronda previa Olympiacos-NEC Nimega y Union SG-Bodo Glimt sobresalen en los 'play offs' de clasificación para la Liga de Campeones 2026/27, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon.

Los encuentros se disputarán los días 18/19, la ida, y 25/26 la vuelta. Los vencedores accederán a la fase de liga del máximo torneo continental.

El conjunto escocés tratará de no fallar, como la pasada campaña ante un LASK que intenta hacer historia, en tanto que Olympiacos se mide ante el NEC neerlandés para volver a la fase de liga, en la que la pasada campaña tuvieron un buen papel el Union Saint Gilloise belga y el Bodo Glimt, sobre todo el cuadro noruego, que llegó a los octavos de final, en los que cayó tras la prórroga ante el Sporting de Lisboa.

También avecina una eliminatoria el duelo que medirá a los ganadores de las eliminatorias Fenerbahce/Sturm Graz y Sparta Praga/Lyon.

Emparejamiento de los 'play off':

Levski Sofía (BUL)/Kairat Almaty (KAZ) - AEK Atenas (GRE)

Celtic (ESC) - LASK (AUT)

Dinamo Zabreg (CRO)/Zalgiris (LTU) - Viking (NOR)

Mjallby (SWE)/Slovan Bratislava (SVK) - Ararat Armenia (ARM)/Celje (SLO)

Hapoel Beer Sheva (ISR)/Estrella Roja (SRB) - Aarhus (DIN)/Sabah (AZE)

Fenerbahce (TUR)/Sturm Graz (AUT) - Sparta Praga (CZE)/Lyon (FRA)

Noticias relacionadas

Olympiacos (GRE)/NEC Nimega (NED) - Union SG (BEL)/Bodo Glimt (NOR)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife
  2. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
  3. Un año del asesinato de Alberto González Padrón en Tenerife: la justicia busca más tiempo para la investigación
  4. Santa Cruz de Tenerife recuperará la vida en las Ramblas con actividades, puestos de flores y 'mesas de picnic
  5. Canarias se prepara para afrontar los días más duros del episodio de calor: el termómetro rozará los 40 grados
  6. Canarias activa la prealerta por viento: Tenerife podría registrar rachas de hasta 80 km/h este domingo
  7. Arde Bogotá se quita “la espinita” con el público tinerfeño en La Laguna
  8. Granadilla de Abona pone orden en las 2.000 viviendas vacacionales con un plan de inspecciones

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

Estabilizado el conato de incendio declarado este lunes en Pinolere (La Orotava)

Estabilizado el conato de incendio declarado este lunes en Pinolere (La Orotava)

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros

La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros

Miles de personas la tuvieron como mascota y hoy es una de las especies invasoras más preocupantes de España

Miles de personas la tuvieron como mascota y hoy es una de las especies invasoras más preocupantes de España

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife recibe 41 propuestas para el cartel de 2027

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife recibe 41 propuestas para el cartel de 2027

Manuel Manzano, veterinario: “El mayor riesgo del eclipse solar para perros y gatos no será mirar al Sol, sino el miedo”

Manuel Manzano, veterinario: “El mayor riesgo del eclipse solar para perros y gatos no será mirar al Sol, sino el miedo”

Más de una decena de fuegos de rastrojos durante el fin de semana en Tenerife: este es el balance de los bomberos

Más de una decena de fuegos de rastrojos durante el fin de semana en Tenerife: este es el balance de los bomberos
Tracking Pixel Contents