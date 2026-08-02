El Real Madrid se pone de perfil: se desmarca tibiamente de la FIFA mientras sigue abrazada a la UEFA

El Real Madrid se ha pronunciado sobre la controversia que ha generado Gianni Infantino con su intención de privatizar parte del Mundial de fútbol, lo que ha generado una respuesta contraria de la UEFA y de otras confederaciones, además de LaLiga de Javier Tebas, con quien el presidente blanco no guarda ninguna relación. El club de Concha Espina se ha puesto de perfil, ahora que mantiene una mejor relación con la UEFA de Ceferin y sigue abrazado a la FIFA de Infantino. Este es el contenido de su comunicado:

"El Real Madrid C. F. valora muy positivamente la decisión tomada por la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte. El Real Madrid desea expresar su agradecimiento a la UEFA, a las confederaciones y federaciones, y a todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto. Su unidad y su sentido del deber han protegido al fútbol en un momento decisivo.

Los clubes son la base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y la Copa del Mundo. Son estos los que descubren, forman, desarrollan y ponen al servicio de las selecciones nacionales a los futbolistas que hacen posibles estas grandes competiciones. El fútbol de selecciones y el Mundial son, sobre todo, acontecimientos de interés público, y conforman un patrimonio que pertenece a las naciones, a los aficionados y al conjunto de la sociedad. Por ello, consideramos que nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos.

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El Real Madrid se opone con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos. Son los clubes quienes los soportan, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que los generan resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás. Este es, además, el mismo principio que el Real Madrid ha venido defendiendo en el ámbito nacional. Nuestro club se opuso y no participó en su día en la operación por la que LaLiga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC. Hipotecar durante medio siglo unos ingresos que corresponden a los clubes, que son quienes asumen la totalidad de los costes y de los riesgos, constituye un precedente que el fútbol no debe repetir, ya sea en nuestro país o en el ámbito internacional".