Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaMás control en BenijoAparcamientos en Santa CruzTMT La PalmaCD TenerifeTiempo en Tenerife'Helados del Teide'Tenerife Urbano
instagramlinkedin

Decathlon refuerza su presencia en Canarias con su primera tienda en Fuerteventura

El nuevo establecimiento, ubicado en Puerto del Rosario, cuenta con una selección de disciplinas deportivas entre las que destacan los deportes de agua y montaña, el fitness, el running y el fútbol

La apertura de Decathlon City Fuerteventura se celebrará el próximo 6 de agosto, a las 17:00 horas, y contará con regalos para los 300 primeros clientes que realicen una compra

Decathlon abre en Fuerteventura

Decathlon abre en Fuerteventura / Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Decathlon, la marca multideporte mundial, abrirá las puertas de su primera tienda en Fuerteventura el próximo jueves 6 de agosto, a las 17:00 horas. El nuevo espacio estará ubicado en Puerto del Rosario, concretamente en el centro comercial Las Rotondas. Para celebrar este hito con la comunidad local, la compañía ha preparado una gran bienvenida: los primeros 300 clientes con cuenta Decathlon que realicen una compra durante la jornada de inauguración recibirán un regalo.

Entre las disciplinas deportivas más destacadas del nuevo establecimiento se encuentran los deportes de agua y montaña, el fitness, el running y el fútbol. Además, también estará disponible el servicio de alquiler por días de paddle surf.

Noticias relacionadas

El horario de apertura será de lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas, y festivos aperturables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Advertencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: multará a quienes accedan a la playa de Benijo
  2. Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos
  3. Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce
  4. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ascienden a 18 las personas muertas intentando llegar a nado a la ciudad española
  5. Santa Cruz de Tenerife pretende pagar 10 millones a Emmasa para evitar más sentencias por las tarifas del agua
  6. Vandalismo contra los taxis en Santa Cruz de Tenerife: lanzan piedras a los vehículos en Valleseco
  7. El Cabildo de Tenerife suelta lastre en sus participaciones en empresas: abandona Bodegas Insulares tras 35 años como socio
  8. Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife

Decathlon refuerza su presencia en Canarias con su primera tienda en Fuerteventura

Decathlon refuerza su presencia en Canarias con su primera tienda en Fuerteventura

El tiempo en Tazacorte: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Tazacorte: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Puerto de la Cruz: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Puerto de la Cruz: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Los Silos: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Los Silos: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Buenavista del Norte: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Buenavista del Norte: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Adeje: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Adeje: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en GuÃ­a de Isora: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en GuÃ­a de Isora: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto
Tracking Pixel Contents