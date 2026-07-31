España empieza con mal pie el Europeo de natación artística

España comenzó con mal pie el Campeonato de Europa de natación Artística que empezó en París este viernes. Iris Tió y Lilou Lluís, que por la mañana habían logrado la mejor puntuación en las preliminares, se vieron relegadas a la octava posición tras un desafortunado error en el primer elemento de su coreografía. Poco después, el bicampeón del mundo Dennis González concluyó cuarto en el solo técnico masculino en su regreso a la competición tras someterse a una operación de hombro.

La esperanza se desvaneció pronto en ambas finales de la piscina parisina que albergó en los Juegos Olímpicos de 2024 uno de los grandes momentos de la revolución española comandada por la exnadadora olímpica Andrea Fuentes. El desastre podía ocurrir, pero tampoco restó ni un ápice de épica a lo que está consiguiendo esta generación de nadadoras que desde el primer momento han apostado por romper las reglas de la antigua ‘sincronizada’ con sus elevadísimas notas en impresión artística.

Este sábado, la competición seguirá con las finales de dúo mixto libre y el dúo femenino libre en las que nuevamente estarán llamadas a subir al podio las duplas españolas formadas por Iris Tió y Dennis González en el caso del mixto y nuevamente Iris Tió y Lilou Lluis en el femenino.

El regreso de Rusia

En su debut, sin embargo, el dúo técnico formado por Tió y Lluís quedó fuera de la lucha por las medallas a pesar de firmar la mejor puntuación en impresión artística de todas las parejas participantes. Un desafortunado error en el primero de los siete elementos obligatorios de su ejercicio las penalizó desde el inicio y las dejó sin margen para remontar.

Las españolas terminaron finalmente en la octava posición en la primera final del campeonato, mientras que las hermanas Anna-Maria y Eirini-Marina Alexandri, ahora bajo bandera griega tras competir anteriormente con Austria, conquistaron el oro en su regreso a la competición después de un año de ausencia motivado por su cambio de nacionalidad. La plata fue para las atletas neutrales rusas Maiia Doroshko y Elizaveta Minaeva, que reaparecían en una gran competición internacional tras tres años de ausencia, mientras que las británicas Kate Shortman e Isabelle Thorpe completaron el podio con el bronce.

Iris Tió y Lilou LLuis en las preliminares de dúo técnico. / TERESA SUAREZ / EFE

El temido 'base mark'

En esta ocasión, las españolas defendían por primera vez en un gran campeonato su rutina de 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi, estrenada esta temporada en la Copa del Mundo de Pontevedra. Sin embargo, volvieron a encontrarse con el mismo obstáculo que ya había condicionado su debut: un 'base mark' en el primer elemento de la coreografía. La situación resultó todavía más cruel porque apenas unas horas antes, durante las preliminares, ese mismo elemento había sido revisado y finalmente validado por los jueces, lo que alimentó las esperanzas de que el problema estuviera definitivamente resuelto.

El error llegó en el híbrido, uno de los elementos de mayor dificultad técnica de todo el ejercicio. Se trata de una figura de apnea que exige una enorme potencia y sincronización y que el equipo español decidió situar al comienzo de la rutina para marcar el tono de una coreografía de máxima exigencia.

Pero el guion volvió a repetirse. El 'base mark' en el primer híbrido condicionó toda la actuación. A partir de ahí, Tió y Lluís completaron una rutina intensa, veloz y llena de energía, mostrando el nivel artístico y técnico que las había situado entre las principales aspirantes al podio, aunque con el lastre imposible de remontar de esa penalización inicial.

Dennis González en el Europeo de París. / TERESA SUAREZ / EFE

El esperado regreso de Dennis

Poco después llegó el turno de Dennis González. El bicampeón del mundo fue el primero en lanzarse a la piscina para defender su solo técnico, una rutina con la que terminó en cuarta posición tras superar una durísima etapa marcada por la operación en el hombro derecho a la que se sometió a finales del año pasado.

El catalán regresó a la competición después de ocho meses de recuperación, un periodo en el que llegó incluso a plantearse dejar la natación artística. Aunque presentó un ejercicio de menor dificultad que el de sus principales rivales, volvió a demostrar la enorme sensibilidad interpretativa que le ha convertido en uno de los grandes referentes de este deporte y obtuvo una destacada puntuación en impresión artística.

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La victoria fue para el británico Ranjuo Tomblin, que confirmó los pronósticos al imponerse con 249.3951 puntos. El italiano Filippo Pelati se colgó la plata con 241.7008, mientras que el atleta neutral Zakhar Trofimov, debutante en categoría absoluta, completó el podio con 235.7858 puntos.