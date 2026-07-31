El egipcio Hamza ejerce de 9 con dos goles en el empate del Barça en Birmingham (2-2)

Bajo la mirada de Jude Bellingham, leyenda del Birmingham por cuanto retiraron su dorsal 22, se estrenó el Barça que tantas amarguras le ha procurado desde que fichara por el Real Madrid. Relajado desde el palco, nada que ver con la tensión del terreno de juego cuando debe enfrentarse a los azulgranas, observó el estreno del bicampeón de Liga pero sin poder aventurar qué suerte la aguardará.

Ni adivinar el porvenir que espera al egipcio Hamza Abdelkarim, que ejerció de nueve -la demarcación que persigue cubrir el mercado azulgrana- y marcó dos goles. Una tanda de penaltis deshizo la igualdad del tiempo reglamentario en favor del Birmingham (2-2, 3-2). Los jóvenes azulgranas sucumbieron en el momento decisivo a pesar de que Áron Yaakobishbili detuvo dos lanzamientos. Álvaro Cortés y Óscar Gistau acertaron sus lanzamientos, mientras que Rooney Bardhgji, Jordi Pesquer y Brian Fariña fallaron los suyos.

Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, presencia desde el palco el partido entre el Birmingham y el FC Barcelona en el estadio St Andrew's Healthcare. / Dani Barbeito / SPO

No era, ni mucho menos al Barça que se encontrará un mínimo de dos veces (en la Liga) y un máximo de siete si el azar les empareja en la Copa del Rey, la Champions y la Supercopa de España. Lo que vio Bellingham, y lo que vieron los aficionados azulgranas, era un intrascendente ensayo de pretemporada, aún más cuando a Hansi Flick le faltaban diez internacionales mundialistas y reservó a futbolistas tocados o fuera de forma (Frenkie de Jong, Raphinha, Ronald Araujo, Balde...).

El técnico alemán plantó una alineación lo más próxima a la titular vistas las circunstancias (Andreas Christensen, Gerard Martín, Marc Casadó, Marc Bernal, más el fichaje Karim Adeyemi), que empezaba con el portero suplente. Jugó Wojciech Szczesny sin competencia alguna después de la marcha de Marc-André ter Stegen. El capitán voló ayer desde Birmingham hacia Amsterdam para cerrar su cesión con el Ajax cuando supere la revisión médica y hayan desaparecido las últimas diferencias fiscales en el pago de su ficha, que seguirá sufragando en un 90% el Barça.

Karim Adeyemi conduce un ataque del Barça durante el amistoso frente al Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

Se marcha Ter Stegen

Se marchó Ter Stegen y llegará a St. George’s Park Jesse Bisiwu, extremo zurdo belga de 18 años, cuyo fichaje se anunció ayer. El Barça ha pagado al Brujas 8,5 millones por el prometedor futbolista de ascendencia ghanesa pero internacional por Bélgica. Un perfil de futbolista joven por modelar como el egipcio Hamza Abdelkarim, también delantero de 18 años, que tuvo el honor de marcar el primer gol del Barça. De penalti, forzado por él.

Subsanó Hamza, antes del descanso, el perfecto cabezazo del sueco August Priske que adelantó al Birmingham en una jugada que nació con una pérdida de Adeyemi. El futbolista alemán, desdibujado, fue uno de los cuatro sustituidos en el descanso. El más joven de todos, Ebrima Tunkara, de 16 años, fue otro.

Noticias relacionadas

Con el segundo gol de Hamza, al cazar un rechace del meta Beadle (m. 60), Flick introdujo siete cambios más, hasta completar el relevo de todo el cequipo. Se quedó Roony Bardghji como único representante del primer equipo y Héctor Fort ejerciendo de capitán. El simbólico Barça B que terminó el ensayo plantó cara ante un rival de la Championship, en un estadio repleto, aunque encajara el gol del empate mediante Jhon Solis, el exjugador del Girona.