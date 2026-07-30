Luz verde a las obras en los vestuarios y el acceso al Estadio Heliodoro Rodríguez López
El Cabildo de Tenerife también aprueba la mejora de la sala de prensa del estadio
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles el proyecto básico y de ejecución para la reforma y acondicionamiento de los vestuarios, la sala de prensa y el acceso al terreno de juego del estadio Heliodoro Rodríguez López, una actuación estratégica dentro de la fase 1 del Plan Director, que supondrá una inversión de 8.031.966 euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses, que computará una vez se haya adjudicado todo y se establezcan las ventanas de oportunidades con el club para poder gestionar los trabajos dentro de la instalación, que sean compatibles con la actividad profesional de la entidad tinerfeña.
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, calificó la decisión como «un paso fundamental e histórico para la modernización de la principal instalación deportiva de la Isla», al tiempo que recordó que el proyecto será sometido ahora a información pública durante un plazo de 20 días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Afonso explicó que esta actuación permitirá renovar por completo espacios esenciales para el funcionamiento del estadio, mejorando los vestuarios, la sala de prensa y el acceso de los jugadores al campo, adecuándolos a los estándares que requiere una infraestructura deportiva del siglo XXI.
«Con esta aprobación, damos un nuevo paso para transformar el Heliodoro Rodríguez López en el estadio que merece Tenerife. Es una inversión estratégica que moderniza el corazón de la instalación y responde al compromiso firme de este grupo de gobierno con el CD Tenerife, con su afición y con el deporte de nuestra isla», señaló.
Por su parte, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, recordó que el Cabildo ha impulsado en los últimos años diferentes actuaciones de mejora en el recinto, poniendo fin a una situación de deterioro y falta de inversiones acumulada durante décadas.
Déficit de mantenimiento
«Durante demasiado tiempo, el Heliodoro sufrió un importante déficit de mantenimiento», recordó la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife. «Nosotros hemos asumido la responsabilidad de revertir esa situación con hechos y con inversiones. Esta actuación en las entrañas del estadio supone un impulso decisivo para saldar una deuda histórica y dotar al club y al tinerfeñismo de unas instalaciones modernas, funcionales y acordes con la importancia que tiene el Heliodoro para Tenerife», afirmaron Afonso y Moliné tras la aprobación de la citada obra.
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