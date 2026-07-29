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España se postula para albergar el primer Mundial de la historia de Fútbol 7

Drogba lidera la iniciativa para oficializar el Fútbol 7 con España y Brasil como principales potencias actuales de la modalidad

La nueva pista de fútbol 7 de césped artificial de Pardaleras, solo pendiente de remates.

La nueva pista de fútbol 7 de césped artificial de Pardaleras, solo pendiente de remates. / LA CRÓNICA

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Fútbol 7 congrega 300 millones de licencias en todo el mundo. Y el objetivo del próximo SportCities Expo & Summit, plataforma profesional de referencia del Sur de Europa para infraestructuras deportivas que celebrará en Valladolid los días 21 y 22 de octubre su congreso es lograr el reconocimiento oficial del Fútbol 7 por parte de FIFA y proponer la disputa del Mundial, como ya celebran el fútbol once o el Fútbol Sala.

Oficialización de la FIFA

"El Fútbol 7 reúne todas las condiciones que demanda el deporte del futuro: es más accesible, más sostenible, más inclusivo y más adaptable a las necesidades de las ciudades. Su gran fortaleza es la flexibilidad y sencillez de sus instalaciones. Un tema, el de las infraestructuras, que es precisamente el eje principal de SportCities. Por eso sentíamos que era obligatorio convertirnos por un día en capital mundial de este impulso”, advierte Raúl Calleja, director de SportCities.

"Es una disciplina que permite crecer sin exigir grandes servicios. En los espacios donde se juega a fútbol 11 pueden desarrollarse varias competiciones de Fútbol 7 de forma simultánea. Además, es un formato que acerca el fútbol a más personas, en más lugares y con menos barreras de entrada. Por eso nos hemos unido a Football 7 WorldWide (F7WW), la iniciativa mundial que preside Didier Drogba y en la que estamos orgullosos de colaborar para que el Fútbol 7 tenga condición de oficial a los ojos de FIFA", añade Calleja.

Sportcities celebrará su congreso en Valladolid en octubre.

Sportcities celebrará su congreso en Valladolid en octubre. / Sportcities

Esa base de 300 millones de licencias es uno de los argumentos con los que F7WW, liderado también por su director, el español Alberto Pastor, quiere convencer a FIFA para que se oficialice el Fútbol 7. "Si el Fútbol Sala y el Fútbol Playa fueron parte del legado del Sepp Blatter en la FIFA, creemos que el Fútbol 7 también puede ser el legado de Infantino", argumenta Pastor. Esa oficialización iniciaría la carrera para albergar su primer Mundial, proyectado para 2029 o 2031. España es junto a Brasil la potencia actual del desarrollo del Fútbol 7 no oficial, con cientos de miles de practicantes,

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Actualmente la FIFA sólo tiene reconocidas oficialmente el fútbol once, el Fútbol Sala y el Fútbol Playa. Entre todas congregan 300 millones de licencias, según datos de Deloitte España. Con la inclusión del Fútbol 7 la cifra se dobla hasta los 600 millones de fichas. Los siguientes pasos marcados por F7WW, la impulsora esta iniciativa y protagonista especial del SportCities, pasan por una negociación activa con FIFA para asegurar un apoyo oficial definitivo. Por ahora, ya se han logrado los importantes votos de Brasil y Marruecos. En el caso de España, ya se logró el apoyo de la anterior presidencia y el proceso se encuentra en medio de un diálogo activo para lograr la misma respuesta de la actual.

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Fuente: El Periódico

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