Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de vandalismo en Santa CruzGasto en seguros privados en CanariasAyudas del Gobierno a CanariasPlan contra incendios forestalesOlimpiadas de la tercera edad en Las TeresitasTiempo en TenerifeRestos humanos en Garachico
instagramlinkedin

Grecia

La Audiencia de Valencia da luz verde al fichaje de Rafa Mir por el Aris de Salónica

El ex delantero del Valencia CF y Elche CF, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, ha recibido una autorización para residir en Grecia, aunque deberá firmar una vez al mes en el consulado

La Audiencia de Valencia da luz verde al fichaje de Rafa Mir por el Aris de Salónica.

La Audiencia de Valencia da luz verde al fichaje de Rafa Mir por el Aris de Salónica. / Biel Alino / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hugo Ferrer

València

Rafa Mir está a punto de cerrar su nuevo equipo para la temporada 26/27. El ex delantero del Valencia CF y Elche CF, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, ultima su fichaje por el Aris de Salónica después de que la Audiencia de València haya dado luz verde a la operacion lejos del territorio español.

Tal y como ha avanzado Estadio Deportivo, el jugador ha recibido la autorización del pasaporte para poder jugar en el extranjero. Un paso clave para su salida del Sevilla.

En este sentido, 'Las Provincias' ha concetado que la Audiencia de Valencia autoriza que el jugador resida esta temporada en Grecia para firmar por el Aris de Salónica, aunque según detalla el periódico, tendrá que firmar una vez al mes en el consulado.

Rafa Mir con el Sevilla

Rafa Mir con el Sevilla / SEVILLA FC

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven de 21 años ocurrida en la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en su vivienda de la urbanización Torre en Conill, en Bétera.

Noticias relacionadas y más

Apartado en el Sevilla

La mayoría de las vías abiertas para Rafa Mir, apartado por el Sevilla a la espera de cerrar su salida, provienen del extranjero, aunque en las últimas horas se le ha relacionado con Las Palmas y el Mallorca.

Fuente: Superdeporte

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
  2. Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
  3. Socorristas salvan en Tenerife a un padre y su hijo arrastrados por la corriente en una playa
  4. Grave accidente en La Matanza: un herido crítico y cuatro trasladados tras chocar una guagua y un coche
  5. Aparecen restos humanos en la costa de Garachico: una de las hipótesis es que pertenecen a un represaliado del franquismo en la Guerra Civil
  6. El guachinche de Tenerife que mantiene la esencia de siempre: la carne de fiesta es una de las especialidades de la casa
  7. Patrimonio pide la intervención urgente para retirar los restos humanos hallados en Garachico
  8. San Juan de la Rambla instalará una pantalla gigante para seguir a su equipo en el Grand Prix del Verano

Dani y Chapela animan el cuarto ensayo de pretemporada del CD Tenerife

Dani y Chapela animan el cuarto ensayo de pretemporada del CD Tenerife

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

La plataforma contra los vertidos en Playa Jardín califica de “muy preocupante” que el Ayuntamiento no informara del último episodio de contaminación

La plataforma contra los vertidos en Playa Jardín califica de “muy preocupante” que el Ayuntamiento no informara del último episodio de contaminación

Kiko Ratón y el Puerto Cruz alargan su historia de amor hasta el medio siglo: “La idea es seguir e intentar ayudar”

Kiko Ratón y el Puerto Cruz alargan su historia de amor hasta el medio siglo: “La idea es seguir e intentar ayudar”

Las fiestas de la Virgen de Candelaria se presentan en El Hierro: así será la programación de 2026 en honor a La Morenita

Las fiestas de la Virgen de Candelaria se presentan en El Hierro: así será la programación de 2026 en honor a La Morenita

El Cabildo de Tenerife restringe el acceso a Masca, Los Carrizales y El Palmar, en Buenavista del Norte, por riesgo de incendio

El Cabildo de Tenerife restringe el acceso a Masca, Los Carrizales y El Palmar, en Buenavista del Norte, por riesgo de incendio

Adeje moviliza ayuda para las víctimas de Venezuela con una aportación de 25.000 euros y una cuenta solidaria

Adeje moviliza ayuda para las víctimas de Venezuela con una aportación de 25.000 euros y una cuenta solidaria
Tracking Pixel Contents